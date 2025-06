Il Mondiale dell'Inter finisce agli ottavi: Cano e Hercules condannano Chivu

Nel secondo tempo il canovaccio della partita non cambia: l’Inter fa possesso ma il giro palla è lento e non impensierisce il Flu, ben messo in campo. Le occasioni migliori sono sempre per i brasiliani: al 62esimo è sempre il solito Arias a calciare dal limite. La conclusione a giro è bellissima e Sommer si deve superare per mettere in corner. Al 68esimo arriva la prima grande occasione per l’Inter: Sebastiano Esposito, appena entrato, mette una bella palla sul secondo palo per Lautaro che fa la sponda per l’accorrente De Vrij che da due metri non riesce a inquadrare la porta. Un altro squillo dei nerazzurri arriva con una punizione di Dimarco che sfiora il palo alla destra di Fabio. Lo stesso portiere 44enne all’80esimo neutralizza un sinistro debole di Lautaro. Ma è l’occasione che sveglia il Toro che, in un minuto, ha due possibilità per trovare il pareggio: sulla prima, sempre su suggerimento di Esposito, Fabio si supera, sulla seconda soltanto il palo dice di no all’argentino. Nel recupero però il Fluminense mette fine ai sogni di rimonta nerazzurri: un tiro perfetto da fuori di Hercules buca Sommer e condanna l’Inter. Nei minuti finali c'è spazio anche per un incrocio dei pali colto in pieno da un bel tiro da fuori di Dimarco che non cambia la sostanza: i brasiliani passano il turno con merito, l'Inter chiude la sua stagione a quota 63 partite e con tanti, tantissimi, rimpianti.