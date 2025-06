Mondiale per Club: Flamengo-Bayern 2-4, tedeschi ai quarti con il Psg

Se c'è una cosa che non manca ai ragazzi di Filipe Luis è la voglia di lottare e di dare tutto per i suoi fantastici tifosi. Così a inizio ripresa, la gara viene nuovamente riaperta, quando Olise allarga ingenuamente il braccio su un cross di Jorginho. Oliver non ha dubbi e sul dischetto va l'ex regista dell'Italia che spiazza Neuer (55'). Come nel primo tempo, però, il Bayern dall'alto della sua grande esperienza mantiene i nervi saldi, Kompany inserisce forze fresche con Sané e Pavlovic prima e Musiala dopo e al 73' il match è virtualmente chiuso: Luiz Araujo perde una palla in uscita, Kimmich serve Kane che batte ancora Rossi, questa volta di destro. Implacabile l'attaccante inglese, letale ogni volta che calcia in porta. Questa volta il gol preso spezza le gambe al Mengão, che non ha più la forza per reagire con lucidità. Al 97' Rossi dice no a Sané lanciato a rete in quella che per l'ex City è l'ultima gara in Baviera. Ai quarti ci va con merito la squadra più forte e ora la gara con il Psg vale quasi una finale di Champions League.