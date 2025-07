Real Madrid-Juventus, i bianconeri lottano ma ai quarti del Mondiale ci va il Real: decide Gonzalo Garcia

All’Hard Rock Stadium di Miami molti dei tifosi sugli spalti aspettano il Real Madrid (squadra più seguita del Mondiale per Club), ma in avvio di partita a prendere la scena è la Juventus. I bianconeri dimostrano di seguire alla lettera le indicazioni di Tudor, ribadite nel pre partita: non aver rimpianti a fine gara. Ed è proprio con questo coraggio e questo piglio che la Juve scende in campo: gli spagnoli provano a far male con il giro palla, ma i bianconeri sono compatti e pronti a fare male in ripartenza. Come accade al decimo minuto quando per la prima volta si accende la stella di Yildiz. Il turco scambia nello stretto con Kolo Muani che, una volta scaricato al turco di tacco, si lancia in profondità per ricevere il pallone di ritorno. E la sua fiducia non viene tradita: palla con tempi e giri perfetti che mette l’ex Psg a tu per tu con Courtois che l’attaccante bianconero prova a superare con uno scavetto. La sua conclusione però si spegne sul lato alto della rete. L’occasione dà coraggio agli uomini di Tudor che ora provano anche a gestire il possesso nella metà campo dei Blancos, abbastanza in apprensione in fase difensiva e non particolarmente pericolosi in quella offensiva. Alla mezz’ora però il Real batte il primo colpo su un asse tutto britannico: Trent Alexander-Arnold sfonda sulla destra e mette un pallone d’oro a centro area per Bellingham, inseritosi con tempi perfetti. Il piattone dell’inglese è a colpo sicuro e soltanto un miracoloso intervento di piede di Di Gregorio nega il vantaggio ai Blancos. Dopo la palla gol creata il Real prende coraggio e prova a schiacciare la Juve negli ultimi 30 metri, ma i bianconeri si compattano in 11 sotto la linea della palla e non offrono alcuno spiraglio. DiGre è ancora decisivo su una botta da fuori di Valverde ma, contrariamente a quanto accaduto in avvio, il Real sembra aver preso il controllo delle operazioni.