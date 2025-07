Psg-Bayern: infortunio shock per Musiala dopo uno scontro con Donnarumma. "Le mie preghiere per te"

Bruttissimo infortunio alla gamba sinistra per Jamal Musiala nel finale di primo tempo della sfida dei quarti di finale del Mondiale per Club tra il suo Bayern e il Psg. Il centrocampista tedesco si è fatto male in uno scontro con il portiere dei campioni d'Europa Donnarumma in uscita. La caviglia del tedesco è rimasta sotto il corpo di Gigio che, resosi conto dell'accaduto, si è portato le mani al volto, visibilmente turbato. Immediato l'intervento dei medici che hanno richiesto l'intervento della barella, che ha portato via Musiala, anche lui con le mani a coprirsi il viso, così come alcuni suoi compagni del Bayern che si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione. Al rientro in campo Donnarumma fischiato dal pubblico ogni volta che toccava il pallone. "Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono con te, Jamal Musiala", ha scritto Donnarumma in un post sul proprio canale Instagram. "Quello che abbiamo visto non promette niente di buono - ha detto il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany nel dopo partita - È stata una situazione molto emotiva quella che è accaduta, speriamo che possa ricevere le migliori cure possibili". "Gli auguro una pronta guarigione. È stato sfortunato perché Donnarumma gli è caduto addosso", il pensiero di Luis Enrique per Musiala.