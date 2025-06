Mondiale per Club: PSG, poker all'Inter Miami e quarti di finale

Il poker rifilato all'Inter Miami di Messi è l'ennesima dimostrazione che il ko per 1-0 col Botafogo è uno sporadico incidente di percorso: il Psg resta una squadra fortissima, in questo momento la migliore di tutte e la principale candidata alla vittoria del Mondiale per Club. La velocità e la facilità con cui Luis Enrique spazza via i suoi ex Messi e Suarez è incredibile: il 4-0 finale matura interamente nel primo tempo, con il vantaggio che arriva dopo appena 6 minuti. Inviato il solito messaggio all'avversario con il calcio d'inizio battuto in fallo laterale per aumentare la pressione, il Psg passa grazie al colpo di testa di Joao Neves su assist di Vitinha. Al 24', Kvara ci prova sfiorando l'angolino, con il georgiano ancora vicino al raddoppio verso la mezz'ora di gioco, ma stavolta Ustari. L'Inter Miami, che nel frattempo perde Allen per infortunio, crolla nel giro di nove minuti: al 39', dopo una grande azione, Fabian Ruiz serve ancora Neves che non può sbagliare, mentre al 44' Doué sfonda con un cross dalla destra e provoca l'autorete di Aviles. Infine, nel terzo di recupero, il tap-in di Hakimi dopo la traversa colpita dallo stesso marocchino: 4-0 e partita chiusa.