Mondiale per club: il Chelsea batte il Palmeiras 2-1 e va in semifinale contro il Fluminense

LA PARTITA

Il Chelsea di Maresca è la seconda semifinalista del Mondiale per Club 2025: i londinesi superano 2-1 il Palmeiras e raggiungono un’altra formazione brasiliana al turno successivo, IL Fluminense. Pronti via e i Blues partono subito molto forte, gestendo il possesso e schiacciando i sudamericani nella loro metà campo. Per il vantaggio degli inglesi basta attendere solamente il 16': assist di Chalobah dalla destra e sinistro dal limite dell’area preciso del solito Cole Palmer. La formazione di Maresca preme forte e crea innumerevoli occasioni, ma la prima frazione di gioco si archivia solo sull’1-0. In avvio di ripresa ecco che arriva la doccia fredda per i blu di Londra: al 53’ Estevao, da posizione estremamente defilata, pesca l’angolino dopo la giocata di Richard Rios e pareggia i conti quasi a sorpresa. La rete subita risveglia Palmer e compagni (dopo un avvio non eccezionale), e il Chelsea torna a premere sull’acceleratore. I brasiliani sembrano riuscire a difendersi per trascinare la sfida ai supplementari, ma all’83’ ecco che arriva il gol partita: azione insistita da calcio d’angolo, con Malo Gusto che prova la conclusione e trova per sua fortuna la deviazione nella propria porta del terzino Giay, che beffa Weverton. Il Chelsea grazie a questa autorete riesce a vincere 2-1 e a raggiungere il Fluminense in semifinale, Palmeiras eliminato.