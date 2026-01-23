UTMB World Series 2026: ecco il calendario completo, quattro le tappe italiane

Il 2026 segna l'inizio della quinta stagione delle World Series UTMB. Sebbene il circuito si sia negli anni evoluto e sia cresciuto, il suo impegno rimane invariato. Questo nuovo capitolo prosegue l'impegno comunitario, ambientale e sociale del circuito insieme a ogni organizzatore locale. UTMB World Series e i suoi organizzatori sono determinati a continuare a sostenere la crescita dello sport, promuovendo comunità e territori locali, e offrendo un'esperienza autentica, responsabile e accessibile, fedele ai valori fondanti del circuito.