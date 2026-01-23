UTMB World Series 2026: ecco il calendario completo, quattro le tappe italiane
Aumenta ancora l'impegno comunitario, ambientale e sociale del circuitodi Stefano Gatti
Quinta stagione al via questo fine settimana con Arc of Attrition by UTMB in Inghilterra per UTMB World Series, il prestigioso circuito globale di trailrunning che ha nell'Ultra Trail du Mont-Blanc di fine agosto il suo gioiello delle corona, nonché la sua finale e soprattutto la sua stessa origine. Del calendario 2026 fanno parte ben sessantaquattro eventi, nove dei quali alla loro prima apparizione nel circuito che - come detto - culmina nell'Ultra Trail di Mont-Blanc che quest'anno è in programma l'ultima settimana del mese di agosto: da lunedì 24 a domenica 30. Ogni evento porta con sé un'identità culturale e locale unica, mettendo in mostra la diversità del trail running su tutti e cinque i continenti. Cosa attende quindi i trailrunners più... giramondo e ambiziosi? Sfide sportive per tutti, pur rimanendo fedeli all'obiettivo di organizzare eventi strettamente collegati alle comunità di trailrunning di tutto il pianeta.
Quattro come l'anno scorso le tappe italiane del circuito, piuttosto ben distribuite nell'arco dell'anno solare. Si parte con il classico appuntamento di Chianti Ultra Trail by UTMB (a Radda in Chianti) nel weekend-staffetta tra inverno e primavera, da giovedì 19 a domenica 22 marzo. Il ritorno nel nostro Paese avverrà ad estate appena iniziata (da mercoledì 24 a domenica 28 giugno) per la superclassica LUT Lavaredo Ultra Trail by UTMB di Cortina d'Ampezzo. Tre sole settimane di tempo e poi - nel cuore dell'estate stessa - sarà la volta di Monte Rosa Walserwaeg by UTMB a Gressoney-Saint-Jean (in Valle d'Aosta) da venrerdì 17 a domenica 19 luglio,new entry tricolore del 2025 al pari di Puglia by UMTB che torna anche quest'anno ad autunno inoltrato (novembre, date da confermare).
Il 2026 segna l'inizio della quinta stagione delle World Series UTMB. Sebbene il circuito si sia negli anni evoluto e sia cresciuto, il suo impegno rimane invariato. Questo nuovo capitolo prosegue l'impegno comunitario, ambientale e sociale del circuito insieme a ogni organizzatore locale. UTMB World Series e i suoi organizzatori sono determinati a continuare a sostenere la crescita dello sport, promuovendo comunità e territori locali, e offrendo un'esperienza autentica, responsabile e accessibile, fedele ai valori fondanti del circuito.
HOKA&UTMB World Series: Rendere la corsa su sentiero più inclusiva per le donne
Nel 2025, UTMB World Series e il suo partner HOKA hanno raggiunto nuovi traguardi nel loro percorso continuo per rendere la corsa su sentieri più inclusiva per le donne. L'obiettivo? Sostenere le donne in ogni fase - dalla partecipazione e la performance alle storie, ai podi e alla leadership. In tutto il circuito, questo impegno si è riflesso nell'aumento della partecipazione femminile nel 2025, con quasi il 30% delle donne che hanno preso il via nelle gare nel circuito (+1% rispetto al 2024). Nel 2026 entrambi i partner rafforzano il loro impegno per rendere ogni evento uno spazio inclusivo e accessibile che rifletta la diversità del trailrunning, dove tutti si sentano benvenuti e rappresentati.
UTMB World Series è il circuito di trail running che riunisce i migliori atleti dello sport e i runners amatoriali in eventi internazionali di alto livello che si tengono in alcuni dei luoghi più belli del pianeta. UTMB World Series si basa su una passione per le montagne e il rispetto per l'ambiente, offrendo agli appassionati di trail running la possibilità di vivere l'avventura UTMB in tutto il mondo, con eventi che si svolgono in Asia, Oceania, Europa, Africa e nelle Americhe. Questo è il modo per tutti di iniziare la loro ricerca verso la HOKA UTMB Mont-Blanc, dove si svolgono le finali delle World Series UTMB. Lanciato nel maggio 2021 con la collaborazione tra UTMB Group e The IRONMAN Group, il circuito UTMB World Series riunisce 64 eventi in 29 Paesi.
