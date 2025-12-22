UTMB World Series, bilancio di un anno: sempre più globale, sempre più inclusivo

Il circuito nato intorno al suo "crown jewel" tira le somme di un 2025 da grandi numeridi Stefano Gatti
© UTMB World Series Press Office
UTMB World Series ha pubblicato giovedì 18 dicembre il bilancio della stagione 2025 all’insegna di performance, inclusione e responsabilità. Crescita globale, rinnovato impegno per l’inclusione e azioni concrete in ambito ambientale, ben sintetizzati dai numeri. I principali dati del 2025 includono:
-146.933 corridori su 55 eventi e 266 gare in 28 Paesi, distribuiti su cinque continenti.
-8,9 milioni di chilometri percorsi e 470 milioni di metri di dislivello positivo (l’equivalente di 53.100 ascensioni dell’Everest).
-Il 73% dei partecipanti proveniente dal Paese ospitante o da Paesi limitrofi, a conferma del forte impatto locale.
-Il 69% degli atleti élite presenti su almeno una gara del circuito (+10 punti rispetto al 2024).
-44.563 donne al via (il 30% dei partecipanti totali, +11.620 rispetto al 2024).
-105 atleti Adaptive, con un raddoppio della partecipazione anno su anno.
-400.000 bottiglie di plastica e 900.000 bicchieri monouso evitati.
-23 milioni di visualizzazioni su UTMB Live, quasi un terzo in più rispetto ai 16 milioni del 2024.
Il bilancio evidenzia inoltre progressi significativi in materia di mobilità responsabile, riduzione dei rifiuti, approvvigionamento locale e coinvolgimento delle comunità, così come l’espansione di UTMB Live, con 13 eventi trasmessi e 248 ore di diretta.
© UTMB World Series Press Office
La stagione 2025 delle UTMB World Series si è conclusa dopo un anno intenso scandito da forti emozioni, straordinarie imprese sportive e innumerevoli traguardi personali. Giunto al suo quarto anno di vita, il circuito ha confermato ancora una volta una chiara ambizione: sostenere l’evoluzione del trailrunning, assumendosi la responsabilità di generare un impatto positivo e duraturo sui territori ospitanti, migliorando l’accoglienza per tutti i partecipanti e riducendo il proprio impatto ambientale. In questo contesto, il circuito presenta il bilancio annuale della stagione.
“La stagione 2025 riflette tutta l’energia collettiva che anima il circuito UTMB World Series. Grazie al supporto dei nostri team locali, dei volontari e dei partner, abbiamo continuato a far crescere il trailrunning offrendo esperienze eccezionali che uniscono le persone, le riconnettono alla natura e sostengono concretamente le comunità locali. Insieme, abbiamo rafforzato i nostri impegni ambientali e sociali. Nel 2026 continueremo ad avanzare collettivamente per aumentare il nostro contributo positivo ai territori ospitanti e proporre eventi di trailrunning sempre più autentici, sostenibili e accessibili”. (Frédéric Lénart - Direttore Generale di UTMB Group)
© UTMB World Series Press Office
Un circuito globale radicato nelle comunità locali
Animato da team locali profondamente legati ai propri territori, nel 2025 il circuito UTMB World Series ha riunito 146.933 runners in 55 eventi, proponendo 266 gare in 28 Paesi su cinque continenti. Complessivamente, i partecipanti hanno percorso 8,9 milioni di chilometri - l'equivalente di quasi 222 giri della Terra - accumulando 470 milioni di metri di dislivello positivo, pari a 53.100 ascensioni dell’Everest. L'ambizione del circuito - offrire un’esperienza UTMB World Series accessibile e il più vicino possibile a casa - è pienamente confermata dai dati di partecipazione: il 73% dei runners iscritti proveniva dal Paese ospitante o da Paesi limitrofi, di cui il 58% direttamente dal Paese organizzatore. Il circuito ha inoltre confermato la propria attrattività tra gli atleti di alto livello: nel 2025, il 69% degli atleti identificati come élite ha preso parte ad almeno una prova del circuito, con un incremento di 10 punti percentuali rispetto al 2024.
Iniziative per un trail running sempre più inclusivo
Il circuito UTMB World Series ha continuato a perseguire il proprio obiettivo di rendere il trailrunning uno spazio in cui tutte e tutti possano sentirsi pienamente accolti e rappresentati. Dal sostegno alla partecipazione femminile alle politiche di accoglienza per gli atleti con disabilità, le iniziative introdotte hanno consentito al circuito di compiere nuovi passi avanti verso una maggiore inclusione. Un percorso lungo quanto un ultra, che proseguirà anche nel 2026, con l’obiettivo di rimuovere ulteriori barriere e rendere gli eventi sempre più aperti a tutte e a tutti.
© UTMB World Series Press Office
Sostegno alla partecipazione femminile
Nel 2025, 44.563 donne (+ 11.620 rispetto al 2024) hanno preso parte ad una gara del circuito, rappresentando il 30% dei partecipanti (+1 punto percentuale rispetto al 2024 e +5 rispetto al 2022). Tra le iniziative più significative:
-Il 97% degli eventi mette oggi a disposizione prodotti per l’igiene femminile e spazi dedicati alle donne.
-UTMB Live garantisce una copertura paritaria delle atlete e degli atleti di testa, assicurando una visibilità giusta ed equilibrata delle performance sportive. Il sostegno alla partecipazione femminile viene promosso in collaborazione con partner e realtà chiave come HOKA, il collettivo Renegade e associazioni quali Free to Run e GoFast.
Trail running per tutte e tutti: ridurre le barriere legate alla disabilità
Nel 2025, 105 atleti hanno beneficiato dello status Adaptive, con un incremento del 100% rispetto al 2024. Presente per il secondo anno consecutivo all’HOKA UTMB Mont-Blanc e guidato dal Team Manager Boris Ghirardi, il Team Adaptive ha rappresentato un esempio concreto di questi progressi. Il suo ritorno è stato accompagnato da un innovativo programma di mentoring, sviluppato in collaborazione con atleti élite di riferimento come François D’Haene, Blandine L’Hirondel e Sylvia Nordskar.
Agire per ridurre l’impatto e proteggere l’ambiente
Nel corso della stagione gli eventi UTMB World Series hanno intensificato i propri sforzi per rispettare elevati standard di responsabilità sociale e ambientale, articolati attorno a tre pilastri fondamentali: ambiente, territorio e persone. In un contesto in cui sempre più spesso gli eventi sono influenzati da fenomeni meteorologici rilevanti, sono state sviluppate numerose iniziative adattate alle sfide locali, che saranno ulteriormente rafforzate nel 2026 con l’obiettivo di generare un contributo il più positivo possibile sui territori ospitanti.
© UTMB World Series Press Office
Due priorità: mobilità e gestione dei rifiuti
Una mobilità ripensata: il 90% degli eventi ha adottato soluzioni di trasporto per accompagnare gli atleti alle partenze delle gare. Evento simbolo dell’intero circuito, l’HOKA UTMB Mont-Blanc ha fatto della mobilità responsabile una priorità, presentando una nuova politica dedicata e fissando l’obiettivo di ridurre del 20% le proprie emissioni di carbonio entro il 2030. Altri esempi virtuosi includono Nice Côte d’Azur by UTMB®, che ha messo in campo 60 navette e 2 treni grazie a un investimento di 80.000 euro, garantendo il trasporto dell’88% dei concorrenti, e KAT100 by UTMB®, che ha incentivato gli spostamenti in treno attraverso tariffe agevolate dedicate.
Meno plastica, più valore alla filiera locale: il 100% degli eventi privilegia fornitori locali (ristorazione, noleggio e acquisto di materiali), propone opzioni vegetariane e redistribuisce le forniture non utilizzate ad associazioni o volontari dell’evento. Il 90% degli eventi ha sostituito le bottiglie di plastica con contenitori di grande formato, evitando così l’utilizzo di 400.000 bottiglie, mentre grazie all’iniziativa “Bring Your Own Utensile”, sono stati evitati 900.000 bicchieri monouso.
Oltre a questi assi di lavoro prioritari, gli eventi delle UTMB World Series operano anche a sostegno delle comunità locali. Numerose iniziative sono state realizzate al servizio di queste comunità, tra cui l’assegnazione di pettorali gratuiti ai residenti locali o ai giovani, nonché la valorizzazione delle culture e dei saperi tradizionali locali.
Comunità di appassionati sempre più connesse grazie a UTMB Live
Nel corso della stagione UTMB Live ha proseguito la sua missione: avvicinare il trailrunning ad un pubblico sempre più ampio, valorizzando al contempo i territori attraversati e le comunità che li animano. Su live.utmb.world, appassionati e nuovi spettatori possono accedere ai dati completi sugli eventi - con o senza diretta streaming - inclusi tracking live degli atleti, risultati, classifiche e informazioni chiave sui percorsi. Nel 2025 sono stati trasmessi 13 eventi in diretta (contro gli 8 del 2024), per un totale di:
-31 gare in live streaming
-248 ore di diretta (vs 165 ore nel 2024)
-23 milioni di visualizzazioni (vs 16 milioni nel 2024)
-5 emittenti ufficiali
-9 emittenti locali
© Stefano Gatti
