UTMB World Series, bilancio di un anno: sempre più globale, sempre più inclusivo

“La stagione 2025 riflette tutta l’energia collettiva che anima il circuito UTMB World Series. Grazie al supporto dei nostri team locali, dei volontari e dei partner, abbiamo continuato a far crescere il trailrunning offrendo esperienze eccezionali che uniscono le persone, le riconnettono alla natura e sostengono concretamente le comunità locali. Insieme, abbiamo rafforzato i nostri impegni ambientali e sociali. Nel 2026 continueremo ad avanzare collettivamente per aumentare il nostro contributo positivo ai territori ospitanti e proporre eventi di trailrunning sempre più autentici, sostenibili e accessibili”. (Frédéric Lénart - Direttore Generale di UTMB Group)