Sila3Vette Winter Challenge: Plamondon e Carrara nuovi re dell'altopiano

Un vincitore ufficiale però c'è ed è giusto riconoscerne i meriti. Si chiama Mathieu Plamondon e viene da molto lontano, addirittura dal Canada (anche se è nato e risiede in Svizzera). Mathieu le montagne del Bel Paese le "mastica" bene: è infatti una vecchia conoscenza delle ultra italiane: prima di scendere lo Stivale fino alla Calabria, alla fine di gennaio era già stato sesto alla Grande Corsa Bianca. A Camigliatello Silano, campo base dell'evento, Plamondon si è presentato da vincitore dopo 64 ore e 30 minuti. Quarantacinque anni di età, originario di Glattbrugg e tesserato per lo Zurich Happy Runners, Plamondon ha preceduto lo sloveno Sebastjan Stepan che ha chiuso la sua fatica 73 ore e 15 minuti dopo il via. Medaglia di bronzo per l'Italia grazie a Marco Cattelan con due ore e 55 minuti di ritardo dall'argento. Come anticipato, a completare la missione sono stati in cinque: lo spagnolo David Lopez Valero ha raggiunto la meta 80 ore e 48 minuti dopo il segnale partenza, mentre il nostro Gianluigi Bellantuoni (campione uscente) ha voluto onorare fino all’ultimo la gara chiudendola in 82 ore esatte. Un podio insomma (anzi una top five) ad altissima densità internazionale.