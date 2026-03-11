Paralimpiadi Milano-Cortina: altri due ori e la Russia sorpassa l'Italia nel medagliere

Le gare di sci di fondo di 10 chilometri con partenza ad intervallo, nell'ambito delle Paralimpiadi a Tesero, hanno portato altri due ori alla Russia, con Ivan Golubkov nella categoria sitting e con Anastasiia Bagiian nella categoria ipovedenti. L'atleta aveva già vinto ieri nella sprint. Nel medagliere la Russia sorpassa così l'Italia avanzando in quarta posizione. Nello sitting da menzionare in ottima quarta posizione, ai piedi del podio, dell'italiano Giuseppe Romele e buon decimo posto per il compagno di squadra Michele Biglione.