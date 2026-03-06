Da zero a tremila: Brooks SuperMaratona dell'Etna, fuoco alle polveri!

E anche se è logico pensare che sabato 13 giugno il terreno avrà qui un aspetto decisamente diverso e più green (anzi, black), gli organizzatori "pregustano" già una SuperMaratona con qualche nevaio in più nel tratto finale del tracciato, quello che si avvicina ai crateri sommitali. L'ultima parola spetta però anche sotto questo aspetto all'Etna stesso: è la legge di questa montagna che per i locali è - ci è parso di capire - una personificazione del destino, al quale inevitabilmente conformarsi e adeguarsi, mostrando totale rispetto: un vero e proprio "must" che i runners al via il secondo sabato di giugno dovranno giocoforza infilare nello zainetto.