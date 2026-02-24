Sky del Canto: la primavera arriva di corsa, vietato mancare!
Classico quanto basta, competitivo sempre: l'evento di Carvico si reinventa ogni anno con successodi Stefano Gatti
© Cristian Riva
A quasi due mesi dall'antipasto dello Scaldagambe Winter Trail del primo giorno di febbraio, domenica 22 marzo la Sky del Canto torna nel calendario nazionale con un’edizione che riporta a Carvico (in provincia di Bergamo) l’elite dello skyrunning nazionale. Organizzata da Carvico Skyrunning sotto la direzione di Alessandro Chiappa, la manifestazione rappresenta la prima tappa di Crazy Skyrunning Italy Cup FISky e della Coppa Italia Giovani supported by Mico, oltre a ospitare il Campionato sezionale ANA Bergamo e la seconda prova del circuito Orobie Mountain Run.
Partenza e arrivo presso la sede degli Alpini di Carvico, nuova area logistica dell’evento. Sky del Canto 2026 inaugura la stagione di Italy Series FISky e si presenta come uno dei primi confronti diretti tra atleti di riferimento del panorama nazionale chiamati a contendersi i primi punti di Coppa Italia sia nella prova Classic sia nelle categorie giovanili.
© Diego Degiorgi
La gara principale è la 22 chilometri Classic da 1280 metri di dislivello positivo. Si tratta del tracciato storico della Sky del Canto, caratterizzato da tre salite distinte, l'ultima delle quali particolarmente selettiva prima della discesa conclusiva. Confermata la variante introdotta lo scorso anno nel tratto finale: una discesa alternativa nel bosco che si ricollega al tratto iniziale all'altezza dell’ultimo chilometro (il primo dopo il via), condiviso in senso inverso fino al traguardo.
© Cristian Riva
La 12,5 km Youth (700 metri D+) riservata appunto ai campioni del futuro segue il tracciato classico fino alla base-vita di Santa Barbara, per poi deviare sul sentiero denominato “The Wall” riaperto nel 2024, prima di rientrare sull’ultima salita comune alla prova Classic. Possono partecipare alla 22K Classic gli atleti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. La categoria Youth A è riservata ai nati nel 2010 e 2011, la Youth B ai nati nel 2008 e 2009, con autorizzazione genitoriale per i minorenni.
© Cristian Riva
Alessandro Chiappa: "Abbiamo lavorato con attenzione su ogni aspetto, dalla qualità tecnica del percorso alla nuova organizzazione logistica. L’apertura della Italy Cup by FISkkye il ritorno di atleti elite danno alla Sky del Canto un peso specifico importante nel calendario nazionale. Vogliamo che questa edizione lasci il segno".
© Cristian Riva
Il pacco gara comprende una t-shirt ufficiale in cotone dal design dedicato all’edizione 2026, mentre per tutti i finishers è prevista la medaglia ricordo. Saranno circa cinquanta i volontari impegnati lungo il percorso e altrettanti nelle aree operative. L’evento si conferma plastic free: ogni atleta dovrà essere dotato di bicchiere o borraccia personale, non saranno disponibili contenitori monouso ai ristori.
© Cristian Riva