SKYRUNNING

Sky del Canto: la primavera arriva di corsa, vietato mancare!

Classico quanto basta, competitivo sempre: l'evento di Carvico si reinventa ogni anno con successo

di Stefano Gatti
24 Feb 2026 - 16:37
© Cristian Riva

© Cristian Riva

­A quasi due mesi dall'antipasto dello Scaldagambe Winter Trail del primo giorno di febbraio, domenica 22 marzo la Sky del Canto torna nel calendario nazionale con un’edizione che riporta a Carvico (in provincia di Bergamo) l’elite dello skyrunning nazionale. Organizzata da Carvico Skyrunning sotto la direzione di Alessandro Chiappa, la manifestazione rappresenta la prima tappa di Crazy Skyrunning Italy Cup FISky e della Coppa Italia Giovani supported by Mico, oltre a ospitare il Campionato sezionale ANA Bergamo e la seconda prova del circuito Orobie Mountain Run.

Leggi anche

Coppa Italia FISky a Carvico: Falchi in volo sul Canto

Partenza e arrivo presso la sede degli Alpini di Carvico, nuova area logistica dell’evento. Sky del Canto 2026 inaugura la stagione di Italy Series FISky e si presenta come uno dei primi confronti diretti tra atleti di riferimento del panorama nazionale chiamati a contendersi i primi punti di Coppa Italia sia nella prova Classic sia nelle categorie giovanili.

© Diego Degiorgi

© Diego Degiorgi

La gara principale è la 22 chilometri Classic da 1280 metri di dislivello positivo. Si tratta del tracciato storico della Sky del Canto, caratterizzato da tre salite distinte, l'ultima delle quali particolarmente selettiva prima della discesa conclusiva. Confermata la variante introdotta lo scorso anno nel tratto finale: una discesa alternativa nel bosco che si ricollega al tratto iniziale all'altezza dell’ultimo chilometro (il primo dopo il via), condiviso in senso inverso fino al traguardo.

© Cristian Riva

© Cristian Riva

La 12,5 km Youth (700 metri D+) riservata appunto ai campioni del futuro segue il tracciato classico fino alla base-vita di Santa Barbara, per poi deviare sul sentiero denominato “The Wall” riaperto nel 2024, prima di rientrare sull’ultima salita comune alla prova Classic. Possono partecipare alla 22K Classic gli atleti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. La categoria Youth A è riservata ai nati nel 2010 e 2011, la Youth B ai nati nel 2008 e 2009, con autorizzazione genitoriale per i minorenni.  

© Cristian Riva

© Cristian Riva

Alessandro Chiappa: "Abbiamo lavorato con attenzione su ogni aspetto, dalla qualità tecnica del percorso alla nuova organizzazione logistica. L’apertura della Italy Cup by FISkkye il ritorno di atleti elite danno alla Sky del Canto un peso specifico importante nel calendario nazionale. Vogliamo che questa edizione lasci il segno".

© Cristian Riva

© Cristian Riva

Il pacco gara comprende una t-shirt ufficiale in cotone dal design dedicato all’edizione 2026, mentre per tutti i finishers è prevista la medaglia ricordo. Saranno circa cinquanta i volontari impegnati lungo il percorso e altrettanti nelle aree operative. L’evento si conferma plastic free: ogni atleta dovrà essere dotato di bicchiere o borraccia personale, non saranno disponibili contenitori monouso ai ristori.  

Ulteriori informazioni sulla pagina web ufficiale dell'evento: https://www.skydelcanto.it

© Cristian Riva

© Cristian Riva

skyrunning
sky del canto
carvico
primavera
corsa
vietato

Ultimi contenuti

40

Teglio Winter Run: Rota Martir e Hofer campioni italiani Classic

Limbara Trail di gran... Carrara, Deiana senza rivali tra le donne

Stefano Gatti

Sky del Canto: la primavera arriva di corsa, vietato mancare!

Stefano Gatti

Emozioni ad alta quota in stile Walser: BUT Formazza, corsa... al pettorale

Stefano Gatti

Non sognarlo, corrilo! Campo dei Fiori Trail, dieci anni tutti di corsa

Stefano Gatti

UTMB World Series Finals: gli atleti scelgono la mobilità responsabile

Stefano Gatti

Corsa senza fine: Brooks Running chiude il 2025 con una crescita globale record

Redazione

Chianti Ultra Trail by UTMB: cinque sfide per una festa sportiva e multisensoriale

Stefano Gatti
40

Teglio Winter Run: Rota Martir e Hofer campioni italiani Classic

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:32
Inter, Lautaro Martinez non vede l'ora: "Tornerò più forte"
17:26
Tifosi della Samp contro la quarta maglia della Juve: le righe sul retro fanno discutere
17:24
MotoGP, 25 anni frenando con Brembo
17:23
La Lazio si ritrova a Formello, Sarri spera nel recupero di Gila
CLIP YILDIZ E BREMER ALLENAMENTO PRE GALATASARAY 24/02 OK SRV
17:18
Yildiz e Bremer in campo con il Galatasaray? Guarda l'allenamento