Una tribù che corre: Limbara Trail, avventura sul confine

Il paesaggio è ora decisamente più aperto, panoramico e profondo: la lunghissima cresta del Limbara si distende compiutamente davanti ai nostri occhi ma le antenne di Punta Balistreri (1359 metri, una delle sue sommità, la seconda dopo Punta Berritta che è di tre soli metri più alta) sono ancora lontane all’orizzonte. Si tira un po’ il fiato aggirando la montagna, fino a lasciare sulla sinistra l’Arboreto Mediterraneo del Limbara, per poi tornare a salire e quindi invertire la rotta e puntare più decisamente verso il tratto più alto, ai margini delle Foresta demaniale del Limbara Sud. Seguo lungamente l’amico Simone Donatiello, che ad un certo punto mi dà strada. Lo ringrazio per il “gancio” e passo oltre: davanti a me ci sono ora Pier Aldo e Martina Sau, padre e figlia. Li seguo da vicino ma decido che il loro passo mi va benissimo e la loro conversazione fa compagnia anche a me. Prima di avventurarci sulla parte sommitale del Limbara rimontando un bel canale tra le rocce seguiamo una traccia nella vegetazione che si infila tra due fasce rocciose parallele (particolare che noterò solo dall’alto, a cose fatte), viaggiando lungo un sentierino single-track fiancheggiato da rovi che non è in alcun modo possibile evitare. Ogni passo è una frustata tra ginocchio e caviglia ma dopo un po’ non ci fai quasi più caso. Per il futuro basterà ripulire anche solo un lato del sentiero, tanto qui si passa "single" appunto, uno dietro l'altro. E poi non siamo mica saliti fin qui per lamentarci - troppo - di quattro graffi. Come d’altra parte non ci curiamo dei continui guadi nell’acqua che invade i sentieri anche più del fango. Finisce anzi che il ripetuto pediluvio è una sorta di sollievo dalla fatica che inizia a farsi sentire. E d’altra parte le mie Brook Cascadia 19 si rivelano una volta di più all’altezza del compito.