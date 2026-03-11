Rosso... antico: Ferrari a Shanghai per rinverdire la tradizione vincente

Partita da Melbourne con una convincente doppietta, Mercedes punta a rafforzare la propria candidatura iridata su un tracciato che ha visto la Casa tedesca più volte sul gradino più alto del podio: sia con le proprie Frecce d'Argento (occasionalmente nere), sia con il partner tecnico McLaren: sei e quattro vittorie rispettivamente. Tra i delusi di Melbourne, a caccia di rivincite ci sono McLaren e Red Bull. Il quattro volte iridato Max Verstappen si nasconde, lanciando un allarme degrado gomme che - accusato dalla sua monoposto in Australia, potrebbe ripetersi a Shanghai, dove l'olandese ha dominato nel 2024, vincendo sia la Sprint che il Gran Premio. Al di là della rimonta di Melbourne chiusa al sesto posto (Max ci aveva abituato a ben altro), della pretattica dell'olandese è bene... non fidarsi ed i primi a saperlo bene sono i suoi diretti avversari.