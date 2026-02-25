Yeman Crippa, mezza maratona... in un batter d'occhio!

Solo 197 millisecondi - la durata di un singolo battito di ciglia - è stato il tempo di contatto con il suolo di ogni falcata che nel corso della recente Mezza Maratona di Napoli ha consentito a Yeman Crippa di stabilire un nuovo record nazionale e al tempo stesso il secondo risultato più veloce nella storia sulla distanza in Europa. Il campione italiano si allena e gareggia quotidianamente con l'orologio sportivo Amazfit Balance 2, come è avvenuto anche durante la gara di domenica 22 febbraio a Napoli. I dati che lui stesso ha condiviso aiutano a spiegare perché questa gara si è conclusa con un fenomenale tempo di 59:01. Eccone alcuni, graficamente riprodotti nella fotogallery di questo articolo: