Yeman Crippa, mezza maratona... in un batter d'occhio!

Solo 197 millisecondi - la durata di un singolo battito di ciglia - è stato il tempo di contatto con il suolo di ogni falcata che nel corso della recente Mezza Maratona di Napoli ha consentito a Yeman Crippa di stabilire un nuovo record nazionale e al tempo stesso il secondo risultato più veloce nella storia sulla distanza in Europa. Il campione italiano si allena e gareggia quotidianamente con l'orologio sportivo Amazfit Balance 2, come è avvenuto anche durante la gara di domenica 22 febbraio a Napoli. I dati che lui stesso ha condiviso aiutano a spiegare perché questa gara si è conclusa con un fenomenale tempo di 59:01. Eccone alcuni, graficamente riprodotti nella fotogallery di questo articolo:
Frequenza cardiaca media (FC): 162 battiti al minuto.
L'aumento più netto della FC si è verificato tra il 6° e il 10° km, con un incremento del 3,19%.
La variazione della FC nella seconda metà della gara è stata più lenta, raggiungendo il 3,8% rispetto alla prima metà.