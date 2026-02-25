Yeman Crippa, mezza maratona... in un batter d'occhio!

© Amazfit Press Office
Tutti i dati più significativi della performance-record dell'atleta azzurro lo scorso fine settimana a Napolidi Redazione
Solo 197 millisecondi - la durata di un singolo battito di ciglia - è stato il tempo di contatto con il suolo di ogni falcata che nel corso della recente Mezza Maratona di Napoli ha consentito a Yeman Crippa di stabilire un nuovo record nazionale e al tempo stesso il secondo risultato più veloce nella storia sulla distanza in Europa. Il campione italiano si allena e gareggia quotidianamente con l'orologio sportivo Amazfit Balance 2, come è avvenuto anche durante la gara di domenica 22 febbraio a Napoli. I dati che lui stesso ha condiviso aiutano a spiegare perché questa gara si è conclusa con un fenomenale tempo di 59:01. Eccone alcuni, graficamente riprodotti nella fotogallery di questo articolo:
Frequenza cardiaca media (FC): 162 battiti al minuto.
L'aumento più netto della FC si è verificato tra il 6° e il 10° km, con un incremento del 3,19%.
La variazione della FC nella seconda metà della gara è stata più lenta, raggiungendo il 3,8% rispetto alla prima metà.
Approccio tattico
Le condizioni di corsa della domenica mattina nel capoluogo campano erano ideali. Alla partenza la temperatura era di cinque gradi, con cielo sereno e vento quasi assente (3 km/h). Per battere i record occorrono però anche un allenamento intenso e l'esperienza maturata nelle gare precedenti. Esattamente un anno prima, a Barcellona, Yeman aveva completato la mezza maratona in 59 minuti e 56 secondi, vale a dire trenta secondi più lento del suo record nazionale stabilito tre anni prima.
La parte iniziale del percorso a Napoli era relativamente facile. Dopo una leggera salita seguiva una ripida discesa. L'atleta della Polizia di Stato ha percorso i primi cinque chilometri in 14 minuti e otto secondi, con una frequenza cardiaca media di 156,6 bpm. La vera sfida attendeva però gli atleti più ambiziosi e quotati verso la fine del percorso, lungo la quale la strada saliva per una trentina di metri. Ecco perché era fondamentale mantenere la calma e un ritmo costante almeno fino alla metà del percorso.
497 Watt di potenza
Crippa ha eseguito alla perfezione il piano di gara. Ha corso i primi cinque chilometri ad una velocità media di 2:49/km (156,6 bpm) e i successivi cinque a 2:50/km, in totale quindi poco meno di cinque secondi più lento (161,6 bpm). A partire dall'undicesimo chilometro il nostro ha iniziato ad accelerare gradualmente. Yeman ha divorato in poco meno di 13 minuti e 55 secondi (ritmo medio 2:46/km, frequenza cardiaca media 164,4 bpm) il tratto dall'undicesimo a quindicesimo chilometro. I successivi cinque chilometri (dal sedicesimo al ventesimo) sono risultati di sei secondi più "lenti": 2:48/km (165,8 bpm). È qui che è comparsa la suddetta salita di oltre trenta metri, che ha richiesto uno sforzo cardiaco maggiore (168 bpm) e una potenza aggiuntiva (497 W). Il finale è stato ancora più impressionante. L'atleta azzurro ha allungato la falcata da 175 centimetri ad oltre 2,1 metri. Ha anche ridotto il tempo di contatto con il suolo, che è stato in media di 197 millisecondi, ovvero la durata di un battito di ciglia! Di sicuro il dato di maggior effetto. Negli ultimi metri Yeman ha dimostrato di poter essere ancora più veloce: il tempo di contatto con il suolo è sceso a soli 183 millisecondi.
