Yeman Crippa, mezza maratona... in un batter d'occhio!

Crippa ha eseguito alla perfezione il piano di gara. Ha corso i primi cinque chilometri ad una velocità media di 2:49/km (156,6 bpm) e i successivi cinque a 2:50/km, in totale quindi poco meno di cinque secondi più lento (161,6 bpm). A partire dall'undicesimo chilometro il nostro ha iniziato ad accelerare gradualmente. Yeman ha divorato in poco meno di 13 minuti e 55 secondi (ritmo medio 2:46/km, frequenza cardiaca media 164,4 bpm) il tratto dall'undicesimo a quindicesimo chilometro. I successivi cinque chilometri (dal sedicesimo al ventesimo) sono risultati di sei secondi più "lenti": 2:48/km (165,8 bpm). È qui che è comparsa la suddetta salita di oltre trenta metri, che ha richiesto uno sforzo cardiaco maggiore (168 bpm) e una potenza aggiuntiva (497 W). Il finale è stato ancora più impressionante. L'atleta azzurro ha allungato la falcata da 175 centimetri ad oltre 2,1 metri. Ha anche ridotto il tempo di contatto con il suolo, che è stato in media di 197 millisecondi, ovvero la durata di un battito di ciglia! Di sicuro il dato di maggior effetto. Negli ultimi metri Yeman ha dimostrato di poter essere ancora più veloce: il tempo di contatto con il suolo è sceso a soli 183 millisecondi.