MONDIALI 2026

Mondiali 2026, l'Iran si ritira: "Non giocheremo negli Usa"

Parole categoriche del ministro dello sport iraniano, Ahmad Donyamali: "Migliaia di nostri cittadini uccisi, nessuna possibilità di nostra partecipazione"

11 Mar 2026 - 13:55
© Getty Images

© Getty Images

La nazionale iraniana non parteciperà ai Mondiali 2026 che si svolgeranno in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada.

La decisione era nell'aria dopo il conflitto scoppiato in Medio Oriente nelle ultime settimane, ma la conferma è arrivata dal ministro dello sport dell'Iran, Ahmad Donyamali, in un'intervista tv: "Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader (Ali Khamenei, ndr), non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali". 

Donyamali ha sottolineato le "misura malvagie intraprese contro l'Iran" da parte degli Usa, "ci sono state imposte due guerre in otto o nove mesi e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare". 

Trump invita l'Iran, ma arriva il ritiro

 Nonostante la guerra, il presidente statunitense Donald Trump sperava che l'Iran si presentasse regolarmente. Così aveva annunciato il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, sottolineando come "un evento come la Coppa del Mondo serve più che mai a unire le persone". "Durante i colloqui il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è naturalmente la benvenuta a prendere parte al torneo negli Stati Uniti", le parole di Infantino, poche ore prima dell'annuncio del ministro iraniano. 

Mondiali 2026, l'Iran avrebbe dovuto giocare proprio negli Usa

 Taremi e compagni avrebbero fra l'altro dovuto giocare le proprie partite del girone (e l'eventuale sedicesimo di finale) proprio negli Stati Uniti, non in Messico o Canada. Inserito nel gruppo G, l'Iran avrebbe affrontato la Nuova Zelanda il 15 giugno e il Belgio il 21 giugno al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles e infine l'Egitto il 26 giugno al Lumen Field di Seattle. 

Cosa succede in caso di ritiro di una squadra dai Mondiali e chi la sostituisce?

  Ora chi potrebbe sostituire l'Iran al Mondiale 2026? Il regolamento Fifa all'articolo 6.7 non dà indicazioni precise: "La Fifa deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e adotterà qualsiasi misura ritenuta necessaria. La Fifa potrà decidere di sostituire la federazione partecipante in questione con un'altra associazione".

Statuto che lascia ampio margine di decisione e non indica soluzioni precise, ma è evidente che la decisione dell'Iran porterà la Fifa a pronunciarsi presto sul tema.

mondiali 2026
iran
donald trump

Ultimi video

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

02:05
DICH PALLADINO POST ATA-BAY 10/3 DICH

Palladino: "Dispiace ma affrontavamo la squadra più forte al mondo"

02:17
DICH MUSAH POST ATA-BAY 10/3 DICH

Atalanta, Musah: "Difficile essere in campo, il gol è per i tifosi"

00:47
13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

02:10
Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

Inter-Milan, il cammino Scudetto a confronto

02:07
Mercato Juve: chi resta, chi va

Juve, estate di rifondazione? Chi resta, chi parte e quelli in bilcio

02:28
Milan, clamoroso Modric: "Pensa all'addio"

Clamoroso Modric: "Pensa all'addio". Le ultime notizie sul futuro del croato

03:10
Far west in Brasile

Far west in Brasile

01:44
De Rossi marcia trionfale

De Rossi, marcia trionfale

00:56
Un derby che non finisce

Un derby che non finisce

02:19
Calhanoglu dove sei?

Calhanoglu dove sei?

02:15
Modric, storia infinita

Modric, storia infinita

00:39
Olimpico senza tifosi

Com'è triste l'Olimpico senza tifosi

02:18
Napoli, super Santos

Napoli, super Santos

01:45
Et volià, riecco Boga

Et voilà, riecco Boga

02:00
Inter, attacco spuntato

Inter, è dura senza Lautaro e Thuram

I più visti di Calcio

Cosa cambia dopo il derby

Corsa scudetto: cosa cambia dopo il derby

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

13 CLIP HAIER CAM MILAN-INTER EPISODI 10/03 SRV

Milan-Inter, la camera dell'arbitro Doveri svela cosa ha detto sulla mano di Ricci

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:25
L'Iran ha deciso di disertare i prossimi Mondiali: "Non ci sono le condizioni per colpa della guerra"
12:46
Serie B, Pescara senza tifosi in trasferta fino al termine del torneo
12:42
Serie B, arbitri 30.a giornata: Sampdoria-Venezia a Feliciani
12:41
Serie A, gli arbitri della 29esima giornata: Guida per Lazio-Milan, tutte le designazioni
12:22
Fiorentina, Vanoli: "Testa solo al Rakow. Kean? L'obiettivo è averlo a Cremona"