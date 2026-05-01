UTLAC Ultra Trail Lago di Como: cinque gare per la quinta edizione

"Sono straordinari i numeri dI UTLAC Trail, che si conferma un modello avanzato di evento sportivo diffuso, capace di produrre significative ricadute economiche, turistiche e sociali su un’ampia area della Lombardia. La manifestazione, da quest'anno sostenuta con un finanziamento di trentamila euro nell'ambito del bando Grandi Eventi Sportivi, coinvolge oltre cinquanta comuni delle province di Lecco, Como e Sondrio, conta sul 30% di partecipanti stranieri e si snoda lungo antichi sentieri, parchi naturali, borghi e mete turistiche del Lago di Como e delle Prealpi Lombarde, di cui si presta come straordinaria vetrina. La scelta di distribuire partenze e arrivi in località diverse favorisce, inoltre, una permanenza più lunga di atleti e accompagnatori nei territori coinvolti, rafforzando il rapporto tra gli sportivi e le comunità ospitanti. Un vero modello che fa di sport e turismo un connubio vincente a beneficio dei cittadini e dei territori, che Regione Lombardia sostiene con orgoglio". (Federica Picchi - sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani)