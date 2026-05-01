UTLAC Ultra Trail Lago di Como: cinque gare per la quinta edizione
Conto alla rovescia per l'evento lariano che completa la sua proposta agonistica con una nuova distanzadi Stefano Gatti
© Stefano Jeantet
Ultra Trail del Lago di Como si prepara a vivere un’edizione da record. La quinta edizione è stata presentata in grande stile a Palazzo Lombardia. Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio l’evento lariano porterà sul territorio atleti da tutto il mondo, confermandosi come uno dei più rilevanti appuntamenti del palcoscenico nazionale. Le iscrizioni hanno superato quota milleottocento, con atleti provenienti da una cinquantina nazioni. Quest’anno la presenza femminile sarà del 25%. Registrato il sold out per le sorelle minori da 15, 30 e 60 chilometri.
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"Il format è nato nel 2022. Volevamo arrivare a coprire tutte queste distanze, e ora il progetto è completo. Non ce ne saranno di nuove. E ricordiamoci che il primo anno eravamo partiti con duecento partecipanti su due distanze" spiegano gli organizzatori, sottolineando la crescita costante che nell'arco di quattro oli anni ha portato UTLAC a essere un punto di riferimento per l’ultra trail europeo. Sport, territorio e visione internazionale: UTLAC 2026 è pronta a scrivere una nuova pagina di sport sul Lago di Como.
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Alla presentazione sono intervenuti il consigliere regionale Giacomo Zamperini e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e giovani Federica Picchi, che ha così descritto caretteristiche e potenziale dell'evento:
"Sono straordinari i numeri dI UTLAC Trail, che si conferma un modello avanzato di evento sportivo diffuso, capace di produrre significative ricadute economiche, turistiche e sociali su un’ampia area della Lombardia. La manifestazione, da quest'anno sostenuta con un finanziamento di trentamila euro nell'ambito del bando Grandi Eventi Sportivi, coinvolge oltre cinquanta comuni delle province di Lecco, Como e Sondrio, conta sul 30% di partecipanti stranieri e si snoda lungo antichi sentieri, parchi naturali, borghi e mete turistiche del Lago di Como e delle Prealpi Lombarde, di cui si presta come straordinaria vetrina. La scelta di distribuire partenze e arrivi in località diverse favorisce, inoltre, una permanenza più lunga di atleti e accompagnatori nei territori coinvolti, rafforzando il rapporto tra gli sportivi e le comunità ospitanti. Un vero modello che fa di sport e turismo un connubio vincente a beneficio dei cittadini e dei territori, che Regione Lombardia sostiene con orgoglio". (Federica Picchi - sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani)
Il programma prevede un ventaglio completo di distanze, pensate per atleti di ogni livello. Prova regina resta la UTLAC 250 km in autonavigazione, un grande anello attorno al Lago di Como. Novità 2026 è la 120 km Menaggio-Lecco, new entry dalla quale ci si aspetta molto; quindi la 60 km Como-Lecco, la 30 km Bellagio-Lecco e il suggestivo giro del Parco del Monte Barro (15 km).
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LE GARE - SCHEDA TECNICA
UTLAC 250 – La prova regina. 254 km e +12.430 m D+, partenza mercoledì 6 maggio da Lecco. Ammessi solo 150 atleti.
UTLAC 120 – Novità 2026. 122 km e +6.209 m D+, start venerdì 8 maggio da Menaggio. Tempo massimo: 35h.
UTLAC 60 – 62,5 km e +3.755 m D+, partenza sabato 9 maggio da Como.
UTLAC 30 – 32 km e +1.872 m D+, partenza domenica 10 maggio da Bellagio.
UTLAC 15 – 13,5 km e +740 m D+, domenica 10 maggio da Bellagio.
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UTLAC 2026 è un Grande Evento di Regione Lombardia, sostenuto da un importante network di partners. Rock Experience sarà main sponsor anche quest’anno, Tecnica gold sponsor. Tra i players locali figurano Camera di Commercio di Como-Lecco, Acinque, Bcc Valsassina, Bcc Cantù, Galletto Vallespluga, Icam, Latteria Valtellina. Sponsor tecnici dell’evento sono Salice e Kailas.
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