Ritorno sui sentieri: Colmen Trail, un balcone sulla Valtellina

A differenza del Colmen Trail del passato (che puntava subito sul centro di Dazio e - pur in varie configurazioni - si manteneva sotto i venti chilometri) oggi si punta verso est, lungo un itinerario che ho affrontato una sola volta: nel Colmen Trail 33K al quale ho preso parte tre anni fa e che mi sono guardato bene dal ripetere! Raggiungiamo insomma senza accumulare troppo dislivello il margine più orientale della conca di Dazio, girando i tacchi (che non abbiamo!) in località Regolido. Qui sì che si torna a salire: una rampa secca, solo addolcita da qualche tornante, verso Cadelsasso che non ricordavo e che quindi soffro più del lecito e poi via in falsopiano verso le case più alte del paese e poi le vie del centro. È uno dei tratti di questa gara a me… più cari, perché lungo la strada ci sono almeno quattro tra vasche e fontanelle. Inutile precisare che non ne ho mancata neanche una.