Pescara, Sebastiani polemico: "Alcuni risultati mi fanno fare dei pensieri strani". Insigne nel mirino

"Nelle ultime partite abbiamo lasciato tanti punti per strada. Purtroppo anche oggi abbiamo assistito a dei risultati sorprendenti che qualche pensierino sbagliato me lo fanno fare". Lo ha detto Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, che mastica amaro dopo il ko degli abruzzesi a Padova: adesso i biancazzurri sono a un passo dalla Serie C come Reggiana e Spezia.