Pescara, Sebastiani polemico: "Alcuni risultati mi fanno fare dei pensieri strani". Insigne nel mirino
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"Nelle ultime partite abbiamo lasciato tanti punti per strada. Purtroppo anche oggi abbiamo assistito a dei risultati sorprendenti che qualche pensierino sbagliato me lo fanno fare". Lo ha detto Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, che mastica amaro dopo il ko degli abruzzesi a Padova: adesso i biancazzurri sono a un passo dalla Serie C come Reggiana e Spezia.
Il Pescara, superato dal Padova per 1-0, recrimina per il rigore sbagliato da Flavio Russo a pochi minuti dalla fine: determinante la parata dell'ex di turno Sorrentino. Nel mirino dei tifosi c'è finito il capitano Lorenzo Insigne che non ha calciato il penalty che valeva la stagione. Se Sebastiani a Rete8 ha parlato di un problema al ginocchio che affliggeva l'ex Napoli, differente è la versione di Giorgio Gorgone. Il tecnico del Pescara è stato chiaro: "Ci sono i rigoristi (Insigne e Di Nardo, ndr), poi chi se la sente li batte. Non posso intervenire dalla panchina su qualcosa che accade in mezzo al campo. Evidentemente Insigne non se la sentiva di tirarlo, sicuramente non tolgo il pallone a un calciatore che ce l'ha già in mano".