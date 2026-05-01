Serie B: il Venezia è in Serie A, Frosinone a un punto dalla promozione. Crolla il Monza, Reggiana a un passo dalla C

Pazzo 3-2 tra la terza e la quarta di questa Serie B, il Palermo piega il Catanzaro grazie a Johnsen (15’), l’autorete di Nuamah (54’) e il calcio di rigore di Pohjanpalo: non basta ai calabresi la doppietta di Pittarello (3’ e 32’). Si salva la Sampdoria, grazie all’1-0 casalingo sul Sudtirol targato Abilgaard al 31’. Gli altoatesini a quota 40 punti vengono agganciati anche dall’Empoli (vittorioso per 1-0 sull’Avellino con il gol di Lovato al 58’). Empoli e Sudtirol sono appena fuori dalla zona play-out, occupata dall’Entella (39) e dal Bari (37). Il successo dei pugliesi per 2-0 sui liguri (con le reti di Moncini al 46’ e Maggiore al 97’) riapre tutti i discorsi salvezza: Bari ed Entella cercheranno di togliere lo slot proprio ad Empoli e Sudtirol. I pugliesi devono però stare attenti al terzetto che chiude la classifica a 34 punti, composto da Spezia, Pescara e Reggiana. Gli abruzzesi perdono 1-0 in casa contro il Padova (che centra la salvezza a 43 punti grazie al gol di Pastina al 94’, dopo un calcio di rigore sbagliato da Russo per i padroni di casa), gli emiliani vanno ko per 2-1 nel derby col Modena e vengono tenuti a galla proprio dalle reti nel finale degli altri campi. A Spezia, Pescara e Reggiana servirà comunque un miracolo nell'ultimo turno.