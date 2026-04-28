Torna la leggenda: Giir di Mont, conto alla rovescia per la corsa dei tredici alpeggi

Tra gli appuntamenti che in questo periodo dell'anno si affacciano alla mente dei toprunners come degli amatori della corsa in natura il Giir di Mont di Premana occupa un posto di assoluto rilievo in campo internazionale. La trentaduesima edizione della classica lecchese è fissato per l'ultimo weekend del prossimo mese di luglio (sabato 25 e domenica 26) sulle montagne della Val Varrone. La campagna iscrizioni è partita lunedì 27 aprile e la macchina organizzativa di Premana punta ancora una volta sull'anima più vera della competizione: quella "corsa dei 13 alpeggi" (i "mont" appunto) che da oltre trent’anni rappresenta l’università del trail e più ancora del mountain running a e puntualmente si riconferma ai massimi livelli mondiali, attirando ogni anno quasi mille atleti di tutte le età pronti a sfidarsi in un'atmosfera unica: un weekend per tutti nel segno della tradizione e della corsa in montagna più autentica.