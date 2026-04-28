Torna la leggenda: Giir di Mont, conto alla rovescia per la corsa dei tredici alpeggi
La campagna iscrizioni ha preso il via sul portale specializzato ENDU, si corre l'ultimo weekend di lugliodi Stefano Gatti
© Marco Gulberti/WMRA
Tra gli appuntamenti che in questo periodo dell'anno si affacciano alla mente dei toprunners come degli amatori della corsa in natura il Giir di Mont di Premana occupa un posto di assoluto rilievo in campo internazionale. La trentaduesima edizione della classica lecchese è fissato per l'ultimo weekend del prossimo mese di luglio (sabato 25 e domenica 26) sulle montagne della Val Varrone. La campagna iscrizioni è partita lunedì 27 aprile e la macchina organizzativa di Premana punta ancora una volta sull'anima più vera della competizione: quella "corsa dei 13 alpeggi" (i "mont" appunto) che da oltre trent’anni rappresenta l’università del trail e più ancora del mountain running a e puntualmente si riconferma ai massimi livelli mondiali, attirando ogni anno quasi mille atleti di tutte le età pronti a sfidarsi in un'atmosfera unica: un weekend per tutti nel segno della tradizione e della corsa in montagna più autentica.
© Francesco Bergamaschi
Dopo le ultime edizioni segnate dalle sfide iridate e tricolori, la trentaduesima edizione torna a focalizzarsi sulla sua natura originale. Non serve la validità iridata per definire il Giir di Mont, bastano i suoi ormai mitici passaggi: Alpe Chiarino, la Bocchetta di Larec, Alpe Premaniga. Basta il panorama delle vette che si affacciano sulla Valvarrone e soprattutto basta quel calore umano che non ha eguali in Italia. A Premana il pubblico non si limita ad assistere ad una prova sportiva e invece partecipa, incita, chiama per nome ogni singolo runner - professionista o amatore - trasformando la fatica in un'impresa collettiva e condivisa.
© Giir di Mont Ufficio Stampa
Il programma del weekend rimane fedele alla formula che ha reso celebre l'evento. Sabato 25 luglio sarà la giornata dedicata ai più giovani con il Giir di Mont Young, vera fucina di talenti e momento di festa per il paese. La serata proseguirà con il consueto clima di attesa e condivisione, in un crescendo di emozioni che avrà il suo culmine nella tradizionale serata di gala in compagnia di Silvano Gadin e dei suoi ospiti.
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Domenica 26 luglio i riflettori saranno tutti per i protagonisti delle gare dei grandi, in tutti i sensi. La prova clou è il Giir di Mont, il tracciato storico, tecnico e spietato da 32 chilometri di sviluppo lineare per 2700 metri di dislivello positivo, con una successione di tre salite e tre discese che richiedono cuore, gambe ma anche rispetto per la montagna. Il sottoclou è rappresentato dal Giir di Mont in versione ridotta da 18 chilometri e 1100 metri di dislivello: un percorso che non concede sconti e permette di assaporare l’atmosfera della gara regina ma su una distanza più accessibile.
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Proprio perché il Giir di Mont è la gara di tutti, viene riconfermato il CAMP Team di Mont. L'iniziativa, ormai un marchio di fabbrica, permette agli amatori del mountain running di unire le forze attraverso la formazione di squadre da cinque corridori iscritti al Giir full distance che si sfideranno in una classifica a punti, portando sul podio l’amicizia e lo spirito di squadra, oltre alla prestazione cronometrica. Per chi non avrà la possibilità di raggiungere i sentieri di Premana, come ogni anno sarà possibile godersi ogni momento del Giir 32km in diretta streaming.
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Come anticipato sopra, la campagna iscrizioni ha lasciato i blocchi di partenza lunedì 27 aprile sul portale specializzato ENDU. Sono previste tariffe agevolate per chi sceglie di assicurarsi in tempi rapidi il proprio pettorale per le gare dell'ultimo weekend di luglio. Quelli della 32km sono acquistabili alla quota bloccata di 40 euro fino a domenica 10 maggio. C'è tempo fino a venerdì 5 giugno per sottoscrivere al prezzo di 30 euro la propria adesione alla 18km d'ingresso.
Tutte le informazioni, i regolamenti e le tracce GPS sono disponibili sulla pagina web ufficiale della manifestazione: https://www.giirdimont.it
© Giir di Mont Ufficio Stampa