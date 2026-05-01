Ciclismo, giro di Romandia, Godon vince la 3° tappa allo sprint, Pogacar resta leader
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Il campione francese Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ha vinto in volata la 3/a tappa del Giro di Romandia davanti a Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora hansgrohe) e al connazionale Valentin Paret-Peintre della Soudal Quick Step.
Partecipa allo sprint finale anche Tadej Pogacar, quarto, che resta leader della classifica alla vigilia di quella che si presenta come la tappa regina (Broc-Charmey) della corsa: 149,6 km e tante salite. Tappa caratterizzata dalla lunga fuga di sette uomini, rimasti poi in tre con l'azzurro Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), ripresi a due chilometri e mezzo dalla fine prima della volata finale.