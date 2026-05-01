Play off Serie B, la situazione a una giornata dal termine: gli scenari e il regolamento completo

Si parte col turno preliminare dove la quinta classificata (il Catanzaro è già certo del posto) affronta la squadra che si è piazzata all'ottavo posto (come detto sopra il discorso è ancora aperto). Poi c'è la sfida tra la sesta e la settima, rispettivamente Modena e Juve Stabia. A seguire le semifinali dove la terza classificata (Frosinone o Monza), se la vedrà la vincitrice del match tra Modena e Juve Stabia. La quarta classificata, il Palermo, sfiderà la vincente dell'altra partita. Le gare di ritorno si disputeranno sempre nel campo della squadra meglio classificata: in caso di parità dopo i 180 minuti avrà la meglio la squadra che ha concluso più avanti la regular season. Stesso discorso per la finale (andata 24 maggio, ritorno il 29 dello stesso mese) dove sono previsti i tempi supplementari solo nel caso le due squadre abbiano concluso la stagione regolare a pari punti.