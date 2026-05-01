Play off Serie B, la situazione a una giornata dal termine: gli scenari e il regolamento completo

01 Mag 2026 - 18:33
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A una giornata dal termine di Serie B, si va già delineando la griglia dei play-off di Serie B. Il Venezia è già in Serie A e, con un punto nell'ultima giornata anche il Frosinone centrerebbe la promozione diretta (la truppa di Alvini dovrà vedersela con il Mantova in casa). Il Monza quindi, finito ko proprio a Mantova, sarà costretto quasi certamente a giocarsi i play-off per sperare nella massima serie. Parteciperà ai play-off anche il Palermo di Inzaghi, oltre a Catanzaro, Modena e Juve Stabia. Da assegnare ancora l'ultimo posto che spetta all'ottava classificata. In corsa Avellino, Cesena e Mantova (46 punti), Carrarese e infine Sampdoria. Queste ultime due hanno entrambe 44 punti. 

PLAY-OFF SERIE B: COME FUNZIONA

Si parte col turno preliminare dove la quinta classificata (il Catanzaro è già certo del posto) affronta la squadra che si è piazzata all'ottavo posto (come detto sopra il discorso è ancora aperto). Poi c'è la sfida tra la sesta e la settima, rispettivamente Modena e Juve Stabia. A seguire le semifinali dove la terza classificata (Frosinone o Monza), se la vedrà la vincitrice del match tra Modena e Juve Stabia. La quarta classificata, il Palermo, sfiderà la vincente dell'altra partita. Le gare di ritorno si disputeranno sempre nel campo della squadra meglio classificata: in caso di parità dopo i 180 minuti avrà la meglio la squadra che ha concluso più avanti la regular season. Stesso discorso per la finale (andata 24 maggio, ritorno il 29 dello stesso mese) dove sono previsti i tempi supplementari solo nel caso le due squadre abbiano concluso la stagione regolare a pari punti.

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