Valtellina Wine Trail quota quattromila: click day venerdì 1. maggio
Campagna iscrizioni al via per il gettonatissimo evento valtellinese del prossimo autunnodi Stefano Gatti
© Valtellina Wine Trail Press Office
Non è mai... troppo presto per fissare uno degli appuntamenti più importanti della seconda parte del calendario della corsa in natura: stiamo naturalmente parlando di Rigamonti Valtellina Wine Trail. Per la sua tredicesima edizione, in programma sabato 7 novembre, l'evento valtellinese alza l'asticella portando il limite massimo a quattromila concorrenti. Tra i filari della provincia di Sondrio è lecito attendersi anche quest'anno una vera invasione (pacifica ed entusiasta) di trailrunners. La scelta del comitato organizzatore risponde all'incredibile domanda degli appassionati, ma non deve indurre a temporeggiare: ancora una volta i pettorali andranno esauriti in tempi record!
"CLICK DAY" VENERDI' 1° MAGGIO ALLE 09.00
Non è mai un’esagerazione parlare per Valtellina Wine Trail di una vera e propria "corsa al pettorale". Conviene quindi puntare la sveglia per tempo venerdì 1. maggio e prepararsi alla tastiera (del pc o dello smartphone) allo scoccare delle nove del mattino, magari prima di uscire di casa per una gita fuori porta e più tardi una grigliata da giorno festivo. Prima il piacere e poi... ancora una volta il piacere insomma! Nel 2025 la 21km (da Chiuro a Sondrio) è andata sold-out nel giro di sole cinque ore, mentre la 13km (Castione Andevenno-Sondrio) ha esaurito i posti in meno di ventiquattr'ore. Per l’edizione di sabato 7 novembre 2026, la distribuzione dei quattromila pettorali a disposizione dei candidati sarà così ripartita:
1500 posti per la 21km
1500 posti per la 13km
1000 posti per la prova clou, la maratona da 42 chilometri che scatta a Tirano e - come le sue "sorelle minori" - termina a Sondrio.
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SCOTT AL FIANCO DI VWT: UN BINOMIO DI ECCELLENZA
La tredicesima edizione segna il ritorno in grande stile di SCOTT, un partner tecnico che ha visto nascere questo evento e che l’ha affiancato per anni, come spiega Simone Bertini, presidente di Valtellina Wine Trail.
"Siamo davvero orgogliosi che un marchio prestigioso come Scott abbia scelto di festeggiare proprio con noi i suoi venti anni di attività nel trailrunning. Essere considerati un palcoscenico ideale da un player di questo calibro per celebrare un traguardo così importante conferma che il percorso di crescita da noi intrapreso è quello giusto".
Da rimarcare che a fianco del brand elvetico (e ugualmente nel ruolo di partner tecnico) ci sarà ancora una volta CRAZY che negli ultimi anni ha firmato i capi tecnici del ricchissimo pacco gara.
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UN EVENTO DEL TERRITORIO
Valtellina Wine Trail è un evento reso possibile dagli sponsor privati, a partire dal Title Sponsor Salumificio Rigamonti, ma in particolare deve il suo successo alla sinergia con le istituzioni locali, con il fondamentale supporto della Provincia di Sondrio, APF Valtellina e del BIM, insieme alla stretta collaborazione con il Comune di Sondrio, cuore pulsante dell’evento, che ospita il traguardo finale e l’imponente tensostruttura del Race Village. Il Comune di Tirano ha scelto di rendere ancora più stretto il legame fra sport e cultura del territorio, unendo la settimana della Valtellina Wine Trail a “L’Eroico Rosso”, il festival dedicato allo Sforzato, che per l’occasione sposta il proprio appuntamento per creare un unico fil rouge che guiderà atleti e appassionati di vino alla scoperta delle radici e dei sapori del vino di Valtellina.
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UN’ESPERIENZA SU MISURA
Se il percorso tra i vigneti è il cuore di Rigamonti Valtellina Wine Trail, gli imperdibili pizzoccheri dopo la gara ne rappresentano l’anima. Da quest'anno, per la prima volta, l’organizzazione ha voluto dedicare un’attenzione speciale ad ogni esigenza alimentare: gli atleti celiaci e vegani potranno richiedere in fase di iscrizione un menù dedicato, per assicurarsi un posto a tavola senza rinunce.
A conferma della sua vocazione turistica, Valtellina Wine Trail lancia quest'anno in collaborazione con il portale specializzato ENDU i pacchetti Experience. Si tratta di una proposta dedicata a chi cerca un’esperienza a trecentosessanta gradi con comodità e qualità: con questi pacchetti il pettorale viene infatti garantito e abbinato a soluzioni che includono pernottamento, esperienze relax e tour nei sapori della valle, consolidando l'evento come un appuntamento imperdibile non solo per lo sport, ma per l'intera economia locale.
INFO E ISCRIZIONI (apertura venerdì 1.maggio, ore 09:00) sulla pagina web ufficiale https://www.valtellinawinetrail.com
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