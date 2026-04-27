Valtellina Wine Trail quota quattromila: click day venerdì 1. maggio

Non è mai un’esagerazione parlare per Valtellina Wine Trail di una vera e propria "corsa al pettorale". Conviene quindi puntare la sveglia per tempo venerdì 1. maggio e prepararsi alla tastiera (del pc o dello smartphone) allo scoccare delle nove del mattino, magari prima di uscire di casa per una gita fuori porta e più tardi una grigliata da giorno festivo. Prima il piacere e poi... ancora una volta il piacere insomma! Nel 2025 la 21km (da Chiuro a Sondrio) è andata sold-out nel giro di sole cinque ore, mentre la 13km (Castione Andevenno-Sondrio) ha esaurito i posti in meno di ventiquattr'ore. Per l’edizione di sabato 7 novembre 2026, la distribuzione dei quattromila pettorali a disposizione dei candidati sarà così ripartita:

1500 posti per la 21km

1500 posti per la 13km

1000 posti per la prova clou, la maratona da 42 chilometri che scatta a Tirano e - come le sue "sorelle minori" - termina a Sondrio.