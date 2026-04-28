Trail del Centenario Lovato: atmosfera elettrica sui sentieri dell'Alta Val Brembana

Il tracciato da 50 chilometri rappresenta la sfida più impegnativa e completa dell’evento, ed è riservato a trailrunners di provata esperienza. Dopo una prima parte in comune con le altre distanze fino a Carona, il percorso prosegue verso il Rifugio Laghi Gemelli, Lago di Sardegnana, il Rifugio Calvi, e successivamente il Rifugio Longo. Salite impegnative, discese corribili, tratti tecnici e un traverso - quello che conduce al Calvi - da non sottovalutare e da affrontare possibilmente di corsa, mettono alla prova resistenza e capacità di gestione dello sforzo. Dal Longo si rientra lungo la splendida e selvaggia Val Sambuzza verso Foppolo. Introdotta quest’anno, la Val Sambuzza è un tratto poco conosciuto e che lascerà gli atleti a bocca aperta. Tempo massimo: dieci ore. Per via del suo sviluppo e delle sue caratteristiche tecniche, il TCL prevede il rispetto di due cancelli orari. Il primo è fissato al Rifugio Gemelli (km 15) e deve essere raggiunto entro le ore 10.30, vale a dire entro le tre ore di gara (gli atleti ritirati devono rientrare a Carona tra le 12.00 e le 12.30 per il trasferimento a Foppolo con le navette).Il secondo è ubicato al Rifugio Longo (km 32) e deve essere raggiunto entro le ore 14.00, sei ore e 30 minuti dopo la partenza (gli atleti ritirati rientreranno a Foppolo con le navette dell’organizzazione).