Trail del Centenario Lovato: atmosfera elettrica sui sentieri dell'Alta Val Brembana
Guida pratica a uno degli appuntamenti più attesi e gettonati di inizio estatedi Stefano Gatti
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Cento... per mille! Era nato come celebrazione one-off di un anniversario da tripla cifra ma alla sua quinta edizione il Trail del Centenario Lovato Electric di Foppolo si appresta a diventare una classica d'inizio estate nel sempre più fitto calendario della corsa in natura sulle Alpi. L'appuntamento per l'evento che l'anno scorso ha sfiorato i mille partecipanti è fissato per domenica 21 giugno (sulla... linea di partenza della stagione più calda appunto). La proposta agonistica comprende tre distanze competitive da 13, 25 e 50 chilometri destinate a mettere variamente alla prova le ambizioni di toprunners e amatori. La campagna iscrizioni è già attiva online sul portale specializzato https://www.orobiesport.it. In palio un premio da mille euro per il gruppo più numeroso. Alle tre prove agonistiche si accoda non solo idealmente una family run inclusiva e non competitiva dal tracciato ugualmente panoramico.
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Voluto nel 2022 dal Lovato Electric, azienda con sede a Gorle (Bergamo), per celebrare i primi cento anni di attività e poi riproposta negli anni successivi, l'evento è organizzato da Fly-Up Sport di Mario Poletti sotto l’egida di FISky e gode del sostegno dei Comuni di Foppolo, Carona e Branzi, oltre che del patrocinio di Regione Lombardia. La Long Distance da 50 chilometri e 2700 metri di dislivello positivo si conferma, anche per quest’anno, la gara più lunga della provincia di Bergamo.
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Campo base dell'evento è come sempre la località turistica di Foppolo, in Alta Val Brembana. Come già accaduto lo scorso anno, tra i servizi proposti il Comune di Carona metterà a disposizione per gli atleti che lo desiderano uno spazio palestra per pernottare gratuitamente nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno. Non solo: allo scopo di facilitare gli spostamenti e più ancora evitare di congestionare il traffico lungo la strada della Val Brembana, Lovato Electric organizza come ogni anno un bus navetta per gli atleti, che partirà domenica mattina dal parcheggio della sede aziendale di Gorle. È garantito anche il rientro in due diverse fasce orarie: a metà e nel tardo pomeriggio. Il servizio è disponibile al costo di cinque euro su prenotazione, da effettuarsi al momento dell’iscrizione.
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Le gare si svolgeranno sulle montagne che incorniciano i due poli-gara di Foppolo e Carona e toccheranno alcuni dei luoghi e delle strutture ricettive d'alta quota più spettacolari e importanti dell’Alta Valle Brembana come il Rifugio Terre Rosse, il Rifugio Calvi, il Rifugio Laghi Gemelli e il Rifugio Longo, offrendo agli atleti un’esperienza unica tra natura, quota e panorami mozzafiato. I sentieri sono molto vari e alternano tratti corribili - dove a fare la differenza sarà l’atleta capace di “far girare le gambe” - a tratti decisamente più tecnici e impegnativi.
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“Non mancano creste e dorsali super panoramiche, con passaggi che faranno assaporare un po’ di skyrunning, senza però raggiungerne l’estrema tecnicità ed esposizione”. A sottolinearlo è l’organizzatore e tracciatore Mario Poletti. È lo stesso Poletti che, insieme a Massimo Cacciavillani (amministratore delegato di Lovato Electric, ideatore del Trail del Centenario e atleta al via), ogni anno si occupa di studiare i tracciati, provarli, sistemarli prima della gara e balisarli. Nulla viene lasciato al caso e l’esperienza nell’organizzazione fa sì che, il giorno della gara, tutto funzioni al meglio.
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I PERCORSI
FAMILY RUN NON COMPETITIVA (10 KM - 500 METRI D+)
Il percorso da 10 chilometri ha carattere non competitivo, prende il via dal Piazzale Alberghi di Foppolo e si sviluppa su un tracciato accessibile a tutti, compresi i più piccoli. Può essere affrontato di corsa oppure a passo trekking e non prevede una classifica finale. Si sale verso la zona della Quarta Baita e lungo le pendici del Monte Toro fino al Passo della Croce. Da qui si raggiunge la Terrazza Montebello (sede del primo ristoro) prima di proseguire verso il Lago delle Trote. Il rientro avviene lungo la strada del Passo Dordona (secondo ristoro) che mette in comunicazione Val Brembana e Val Madre, il versante bergamasco delle Prealpi Orobie con quello valtellinese e poi giù fino all’arrivo in Piazzale Alberghi. L’iscrizione può essere effettuata anche la mattina stessa ed è gratuita per i minori di dieci anni.
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TCS TRAIL DEL CENTENARIO SHORT (13 KM - 800 METRI D+)
Dopo la partenza dal Piazzale Alberghi, il percorso segue inizialmente la stessa direzione della dieci chilometri non competitiva, risalendo verso la Quarta Baita e il Passo della Croce. Raggiunta Terrazza Montebello, il tracciato si sviluppa in quota verso il Lago Moro e il Passo di Valcervia, introducendo tratti più tecnici e panoramici. La discesa conduce verso il Lago delle Trote e prosegue lungo la strada del Passo Dordona. Da qui il rientro a Foppolo. Un percorso breve ma intenso, capace di concentrare salita, tecnica e varietà di terreno. Tempo massimo: tre ore e 30 minuti.
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TCM TRAIL DEL CENTENARIO MEDIO (25 KM - 1700 METRI D+)
Il percorso da 25 chilometri è un coinvolgente mix di impegno fisico, resistenza e media tecnicità. Dopo la partenza, gli atleti affrontano la salita comune alle altre gare che conduce verso il Passo della Croce e la successiva discesa al Rifugio Terre Rosse, per poi scendere rapidamente verso Carona. Da qui, dopo il giro del lago, si risale al Rifugio Terre Rosse, passando questa volta dalla mulattiera, per poi salire a Montebello e proseguire verso Lago Moro e Passo di Valcervia. In questa ultima parte lo stesso percorso, tecnico e panoramico, accomuna la prova media a quella corta. Tempo massimo: cinque ore e 30 minuti.
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TCL TRAIL DEL CENTENARIO LONG (50 KM- 2700 METRI D+)
Il tracciato da 50 chilometri rappresenta la sfida più impegnativa e completa dell’evento, ed è riservato a trailrunners di provata esperienza. Dopo una prima parte in comune con le altre distanze fino a Carona, il percorso prosegue verso il Rifugio Laghi Gemelli, Lago di Sardegnana, il Rifugio Calvi, e successivamente il Rifugio Longo. Salite impegnative, discese corribili, tratti tecnici e un traverso - quello che conduce al Calvi - da non sottovalutare e da affrontare possibilmente di corsa, mettono alla prova resistenza e capacità di gestione dello sforzo. Dal Longo si rientra lungo la splendida e selvaggia Val Sambuzza verso Foppolo. Introdotta quest’anno, la Val Sambuzza è un tratto poco conosciuto e che lascerà gli atleti a bocca aperta. Tempo massimo: dieci ore. Per via del suo sviluppo e delle sue caratteristiche tecniche, il TCL prevede il rispetto di due cancelli orari. Il primo è fissato al Rifugio Gemelli (km 15) e deve essere raggiunto entro le ore 10.30, vale a dire entro le tre ore di gara (gli atleti ritirati devono rientrare a Carona tra le 12.00 e le 12.30 per il trasferimento a Foppolo con le navette).Il secondo è ubicato al Rifugio Longo (km 32) e deve essere raggiunto entro le ore 14.00, sei ore e 30 minuti dopo la partenza (gli atleti ritirati rientreranno a Foppolo con le navette dell’organizzazione).
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La giornata di gara inizierà alle ore 07.30 con la partenza della 50 chilometri. Partenza più "comoda" (ore 09.30) per e le altre distanze. L’arrivo dei primi concorrenti è previsto intorno alle 10.45, mentre le premiazioni si terranno a partire dal primo pomeriggio. Da segnalare il premio di mille euro, messo in palio grazie alla collaborazione con Banca Mediolanum e destinato al gruppo più numeroso: tradizionalmente un incertissimo derby orobico... all'ultimo runner tra le corazzate Runners Bergamo e Gaaren BEaHERO!
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