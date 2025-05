UTLAC 2025: Nava e Borzani a segno nella Ultra, Minoggio e Beltrami superstar nel weekend

Alla maniera di quanto fatto da Nava in campo maschile, dominio incontrastato in gara donne per la valdostana Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica) in 52 ore, 45 minuti e 46 secondi. Secondo gradino del podio per la elvetica Denise Zimmermann (55 ore, 23 minuti, 53 secondi) e per la veneta Valentina Michielli della Scuola Maratona Vittorio Veneto che ha chiuso l'anello in 56 ore, 54 minuti e 52 secondi.