Milan, Nkunku scalpita per il Sassuolo, Pulisic a rischio panchina. Chance per Jashari ed Estupinan?
L'allenatore rossonero modificherà la formazione della sfida contro la Juventus, possibile una novità per ruolo
Match point per la qualificazione Champions League. Il Milan ha un'occasione da non perdere nella sfida di domenica in casa del Sassuolo, dopo che il pareggio contro la Juve ha cristallizzato il terzo posto e tenuto comunque a distanza Como e Roma.
Massimiliano Allegri pensa a qualche novità nella formazione titolare. Cambiamenti ben calibrati, senza esagerare: diciamo uno per reparto. Il primo, a centrocampo, è obbligato per la frattura allo zigomo che ha chiuso la stagione di Modric. Per il ruolo di regista, Jashari aspetta da tempo la sua grande occasione e potrebbe raccoglierla a dispetto di Ricci.
Leggermente avanti anche Estupinan rispetto a Bartesaghi per il ruolo di esterno a tutta fascia, non certo reduce da una prova positiva nel big match di San Siro, di fronte a un cliente difficile come Conceicao. L'ecuadoriano, fermo in panchina per 4 gare prima di Milan-Juve, potrebbe tornare titolare un mese e mezzo dopo la sconfitta in casa della Lazio che ha di fatto chiuso il sogno scudetto.
In attacco, infine, possibile partenza dalla panchina per Pulisic. L'americano è l'uomo più in difficoltà, almeno per quanto riguarda la fase offensiva, della rosa di Allegri.
Il tecnico ragiona quindi sul dargli un po' di respiro, per magari lanciarlo nella mischia nei minuti finali. Al suo posto, si candida Nkunku per una maglia da titolare. Solo 38 minuti nelle ultime 3 gare per il francese, pronto a sfruttare ogni occasione per giocarsi le sue chance di permanenza a Milano.