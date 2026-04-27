Vettel sotto le tre ore alla London Marathon: "Era il mio sogno, la consiglio a tutti"

"Correre la maratona è sempre stato un mio sogno. Anche dopo aver lasciato la Formula Uno mi sono sempre tenuto in forma con la corsa e con la bicicletta. Ho pensato che questo fosse il momento giusto. Mi è sembrata molto lunga. Era la mia prima maratona, non sapevo bene cosa aspettarmi. È stato incredibile vedere quanta gente ci fosse lungo il percorso di gara e come fossero tutti entusiasti. È stata una bellissima esperienza, sono molto emozionato e sono molto felice di averla portata a termine. Non sei mai davvero da solo in una gara così".