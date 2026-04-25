SKYRUNNING

E... state pronti: K2 Valtellina Extreme Race, appuntamento al via della stagione calda

Campagna iscrizioni in pieno svolgimento per l'ottava edizione del doppio chilometro verticale di sabato 20 giugno

di Stefano Gatti
25 Apr 2026 - 14:37
© Giacomo Meneghello

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Meno di due mesi all'inizio dell'estate e - per gli specialisti e gli amanti delle gare only-up - meno di due mesi all'imperdibile appuntamento con K2 Valtellina Extreme Vertical Race. L’ottava edizione è infatti in programma sabato 20 giugno in una delle cornici naturali più suggestive della Bassa Valtellina. Una vera e propria sfida riservata ai verticalisti più esperti e ambiziosi, perché implica una salita continua da duemila metri di dislivello positivo concentrati in nove soli chilometri di sviluppo che richiede forza, resistenza e determinazione. Si tratta infatti di collegare i 272 metri di quota di Talamona (in provincia di Sondrio) con i 2272 metri del Monte Pisello, dove è posta la finish line. Il percorso di K2 Valtellina Extreme Vertical Race, prima delle tre tappe di VAM Vertical Challenge 2026 (due in Lombardia, una in Valle d'Aosta-vedi più sotto), ​​​​​è certificato Vertical Kilometer Course da ISF (International Skyrunning Federation). 

© Giacomo Meneghello

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FORMAT E PERCORSO CONFERMATI

Il tracciato di gara si sta gradualmente liberando dal manto di neve che lo ha ricoperto durante una stagione invernale dalle copiose precipitazioni. Sono già cominciati i primi sopralluoghi dello staff organizzatore K2 Valtellina ASD, così da garantire le migliori condizioni possibili ai concorrenti che tra due mesi raggiungeranno la Valtellina ma anche a quelli tra loro che già nelle prossime settimane vorranno provare il percorso o almeno alcune due parti.

© K2 Valtellina Press Office

© K2 Valtellina Press Office

La mente torna a due anni fa, quando sul canale che porta all'attacco della cresta finale gli atleti avevano affrontato duecento metri di dislivello su gradini scavati letteralmente nella neve, una sezione che in quella occasione aveva reso ancora più unica ed estrema la sfida verticale. E chissà se quest’anno non si possano verificare le stesse condizioni! 

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© Giacomo Meneghello

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OBIETTIVO CRESCERE ANCORA

K2 Valtellina Extreme Vertical Race rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera mettersi alla prova e confrontarsi con altri skyrunners provenienti da tutta Italia e non solo, in un contesto di sana competizione e condivisione della passione per gli sport outdoor immersi nella natura. L’obiettivo del comitato organizzatore valtellinese è come sempre quello di alzare sempre di più l’asticella, curando i dettagli e garantendo a tutti gli atleti la possibilità di vivere una giornata di sport ad altissimo livello e nelle migliori condizioni di sicurezza.

© Giacomo Meneghello

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FILOSOFIA GREEN E USCITE SUL TERRITORIO CON LE SCUOLE

K2 Valtellina è un evento all’insegna della sostenibilità e della gestione “plastic free”. Per la gara vengono utilizzati bandierine e bicchieri in materiali riciclabili. Non solo: per chi dovesse essere sorpreso a gettare materiale al di fuori delle apposite aree è prevista la squalifica. La prova si svolge infatti in un’area protetta FAI: un vero gioiello da rispettare e conservare. In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Talamona il team organizzatore sta inoltre svolgendo uscite sul territorio, con l'aggiunta di attività didattiche per gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

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© Giacomo Meneghello

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ALBO D’ORO DI LIVELLO

Cronometro alla mano, lo scorso anno il fortissimo verticalista valdostano Daniel Thedy non è riuscito nell’impresa di abbattere lo stratosferico tempo record fatto registrare dal forte atleta elvetico (e campione del mondo di skyrunning) Roberto Delorenzi che, grazie alle condizioni meteo e magari anche alla scalinata sul nevaio dell'edizione 2024, aveva fatto registrare in vetta il tempo finale di un'ora, 16 minuti e 22 secondi. In campo femminile il record da battere è quello attualmente in possesso della fortissima campionessa austriaca Andrea Mayr con il tempo di un'ora, 24 minuti e 46 secondi.

© Giacomo Meneghello

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 PREMI E RICONOSCIMENTI

Verranno premiati i primi dieci assoluti sia nel settore maschile che in quello femminile, con un ricco montepremi che riconosce l'eccellenza e l'impegno dei migliori atleti. È inoltre previsto un premio speciale destinato a chi dovesse riuscire ad impossessarsi del nuovo record. Lungo a salita, due traguardi volanti intermedi offriranno momenti emozionanti durante la gara, incoraggiando gli atleti più forti e la migliore strategia di gara. Non mancheranno i premi di categoria che non saranno cumulabili, a garanzia della possibilità per un maggior numero di atleti (di età diverse o con differenti livelli di esperienza) di vedere riconosciuto il loro exploit. Per finire, i premi a sorteggio offerti dagli sponsor rappresentano un modo efficace di coinvolgere tutti i partecipanti creando un'atmosfera inclusiva e festosa, dove tutti hanno la possibilità di fare ritorno a casa con un ricordo speciale di K2 Valtellina.

© Giacomo Meneghello

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CAMPAGNA ISCRIZIONI

La campagna iscrizioni ha preso il via sabato 18 aprile. Il consiglio è quello di affrettarsi a "staccare" il proprio pettorale per sabato 29 giugno, poiché il sold out è tassativamente fissato a 250 posti nella gabbia di partenza, così da poter garantire a tutti (in considerazione delle caratteristiche del percorso) la possibilità di vivere in totale sicurezza la sfida contro i propri limiti e contro il tempo su un tracciato altamente spettacolare e panoramico. Per maggiori dettagli sull'evento e per procedere all'iscrizione, si prega di visitare la pagina web ufficiale https://www.k2valtellina.it. In alternativa alla modalità online, ci si può iscrivere fisicamente presso lo store Rock Experience di Morbegno. La campagna iscrizioni chiuderà domenica 14 giugno o al raggiungimento dei 250 iscritti di cui sopra. La quota di iscrizione è di 35 euro per il primo mese. Da sabato 16 maggio la quota salirà a 40 euro.

© Giacomo Meneghello

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L'iscrizione comprende: pacco gara, pettorale personalizzato con il proprio nome, chip per il servizio di cronometraggio, quattro ristori lungo il percorso, assistenza durante la gara, servizio trasporto zaini in quota nei pressi della zona d’arrivo, gadget finisher, trasporto a valle gratuito per tutti i concorrenti con servizio pullman, servizio docce presso la palestra comunale di Talamona e pranzo tipico valtellinese alla tensostruttura.  

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© Francesco Bergamaschi

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GRANDI NOVITA’ PER IL VAM VERTICAL CHALLENGE

VAM Vertical Challenge è ormai una sfida che attira tanti appassionati lombardi ma la novità 2026 è l’inserimento di una prova in Valle d'Aosta. A Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 (sabato 30 maggio) e K2 Valtellina Extreme Vertical Race si aggiunge quest'anno il Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc (sabato 25 luglio). Dietro le quinte tre comitati organizzatori di comprovata esperienza che hanno unito le forze per dare vita ad un trittico pensato per chi ama percorsi di sola salita dal forte tasso adrenalinico. Oltre all’iscrizione ai singoli appuntamenti, per chi fosse interessato a pianificare fin da subito la partecipazione alle tre prove di VAM Vertical Challenge, in sede di iscrizione alla Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 di fine maggio (sabato 30) sarà possibile acquistare l’intero pacchetto di gare 2026 ad un prezzo agevolato di 110 euro invece di 125 euro.   Molto simili tra di loro per format e tipologia, le tre gare organizzate rispettivamente da Team Pasturo ASD, K2 Valtellina ASD e ASD Courmayeur metteranno in palio un montepremi in denaro per i primi tre classificati uomo e donna. Il main sponsor VAM offrirà invece come gadget-finisher un capo tecnico personalizzato di valore a tutti coloro che porteranno a termine le tre prove.  
 

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