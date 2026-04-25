E... state pronti: K2 Valtellina Extreme Race, appuntamento al via della stagione calda

VAM Vertical Challenge è ormai una sfida che attira tanti appassionati lombardi ma la novità 2026 è l’inserimento di una prova in Valle d'Aosta. A Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 (sabato 30 maggio) e K2 Valtellina Extreme Vertical Race si aggiunge quest'anno il Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc (sabato 25 luglio). Dietro le quinte tre comitati organizzatori di comprovata esperienza che hanno unito le forze per dare vita ad un trittico pensato per chi ama percorsi di sola salita dal forte tasso adrenalinico. Oltre all’iscrizione ai singoli appuntamenti, per chi fosse interessato a pianificare fin da subito la partecipazione alle tre prove di VAM Vertical Challenge, in sede di iscrizione alla Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 di fine maggio (sabato 30) sarà possibile acquistare l’intero pacchetto di gare 2026 ad un prezzo agevolato di 110 euro invece di 125 euro. Molto simili tra di loro per format e tipologia, le tre gare organizzate rispettivamente da Team Pasturo ASD, K2 Valtellina ASD e ASD Courmayeur metteranno in palio un montepremi in denaro per i primi tre classificati uomo e donna. Il main sponsor VAM offrirà invece come gadget-finisher un capo tecnico personalizzato di valore a tutti coloro che porteranno a termine le tre prove.

