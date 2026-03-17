Tra novità e conferme: Resegup 2026, campagna iscrizioni al via per la superclassica lecchese
Presentata la nuova edizione della skyrace che scala il Resegone, corsa al pettorale da venerdì 20 marzodi Stefano Gatti
© Resegup Ufficio Stampa
Una serata partecipata, ricca di emozioni e impreziosita dalla presenza di un ospite speciale che ha portato sul palco il suo amore per la montagna: è stata presentata lunedì 16 marzo al Campus di Lecco del Politecnico di Milano la quindicesima della Resegup, la skyrace che ogni anno unisce la città e il Resegone (la sua montagna-simbolo) in una gara ad alto tasso di spettacolo e partecipazione. L’appuntamento è fissato per sabato 6 giugno, con partenza alle 14.30 dalla centralissima Piazza Garibaldi.
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Ospite speciale della presentazione di Resegup 2026 è stato Franz (al secolo Francesco Villa) del celebre duo comico Ale&Franz, grande appassionato di montagna e frequentatore delle cime lecchesi che con il suo stile ironico e coinvolgente ha contribuito a rendere la presentazione, magistralmente condotta da Angelo Riva, non solo un momento informativo, ma anche piacevole e divertente, creando un bel dialogo con il pubblico. Nel suo intervento Franz ha inoltre raccontato l’impegno della sua onlus, attiva nel supporto concreto a famiglie in difficoltà e quest’anno sostenuta anche da Resegup.
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La serata è stata anche l’occasione per raccontare un importante passaggio di testimone all’interno dell’organizzazione. Francesco Crespi è infatti il nuovo responsabile del team Resegup, raccogliendo l’eredità di Paolo Sala, tra gli ideatori della manifestazione.
“Dopo tanti anni passati dietro le quinte - ha spiegato Crespi - e oggi mi trovo in prima linea e sento tutta la responsabilità e l’importanza di questo ruolo. Il sogno di Paolo è diventato anche il mio e quello di tutti noi”.
Paolo Sala continuerà comunque a dare il proprio contributo all’organizzazione e, per la seconda volta, sarà anche al via della gara con un pettorale simbolicamente offerto dallo staff. Alla presentazione lecchese sono intervenuti anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la presidente del CAI Lecco Paola Frigerio, a conferma del forte legame tra la manifestazione e il territorio.
“La Resegup è ormai nel DNA della nostra città – ha sottolineato il Sindaco –. La sua crescita negli anni racconta anche la storia di Lecco e del rapporto profondo con la montagna”. Un legame suggellato anche dallo storico segnavia del sentiero numero 1 del Resegone, che il Sindaco e la Presidente del CAI Lecco hanno voluto simbolicamente regalare all’ex presidente Sala.
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Entrando nel dettaglio della prossima edizione della Resegup, grande attenzione continuerà ad essere dedicata ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. Stefania Corti, responsabile sostenibilità dell’evento, ha ricordato l’impegno della manifestazione per la tutela dell’ambiente, a partire dalla riduzione della plastica, a cui da sempre si affiancano iniziative di natura sociale e un nuovo progetto in collaborazione con una scuola della città.
“Lo sport è anche uno strumento culturale – ha spiegato Stefania Corti –. Coinvolgere bambini e ragazzi significa avvicinarli alla montagna e promuovere valori di rispetto, benessere e consapevolezza”.
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Per quanto riguarda il sostegno a progetti solidali, oltre alla onlus Ale& Franz quest’anno Resegup supporterà l’associazione Il Girasole con il progetto triennale Alleanze Educative, che coinvolge 480 ragazzi dai sei ai diciassette anni e che si trovano in situazione di fragilità.
“Accogliamo i ragazzi il pomeriggio, dalle 14 alle 17, con educatori in attività laboratoriali, supporto compiti e non solo – racconta Clara Locatelli, responsabile del progetto –. Cerchiamo di dare opportunità a questi ragazzi accompagnandoli in un percorso di crescita”.
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La serata di lancio ha regalato grandi emozioni fino all’ultimo, con un bellissimo omaggio finale ai “senatori” della Resegup: atleti che hanno completato tutte le quattordici precedenti edizioni della skyrace, la cui storia è iniziata nel 2010 ed è stata forzatamente messa in pausa solo due volte (nel 2020 e nel 2021) dall’emergenza sanitaria mondiale. Sono in totale dodici (undici uomini e una donna) e quest’anno hanno ricevuto il pettorale omaggio per la quindicesima edizione alle porte. Questi i loro nomi: Silvia Chiappa, Raffaele Invernizzi, Floriano Monti, Gianluca Paganoni, Alessandro Galbusera, Giorgio Milesi, Stefano Agostoni, Marco Sacchi, Matteo Alberti, Andrea Rusconi, Dario Righelli e Carlo Ratti.
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La gara
La Resegup 2026 conferma una formula ormai consolidata: 24 chilometri di sviluppo e oltre 1800 metri di dislivello positivo, con partenza dal centro città, salita fino alla vetta del Resegone e discesa finale verso Piazza Garibaldi, cuore della manifestazione. Saranno anche quest’anno 1200 i pettorali disponibili, numero che negli ultimi anni è sempre andato rapidamente esaurito. La distribuzione dei pettorali avverrà venerdì 5 giugno dalle 18.00 alle 22.00 e sabato 6 giugno dalle 09.30 alle 13.00, sempre in Piazza Garibaldi, dove è confermata anche la partenza della gara alle 14.30. Il percorso sarà scandito da alcuni cancelli orari: Piano Fieno (02h10’), vetta del Resegone (03h20’), Piani d’Erna (04h40’), con tempo massimo di gara fissato in sei ore.
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Iscrizioni
Sono previste tre fasce di quota:
40,00 euro quota promozionale fino al 31 marzo
50,00 euro dal 1° aprile al 15 maggio
60,00 euro dal 16 al 31 maggio
La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 31 maggio 2026 alle ore 20.00.
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Pacco gara
Per il quarto anno consecutivo il main sponsor sarà Ande. Come spiegato da Nicola Faccinetto, l’edizione 2026 vedrà nel pacco gara uno zainetto da trailrunning, pensato per accompagnare gli atleti negli allenamenti e nelle uscite in montagna, con l’idea di promuovere un approccio più consapevole e attrezzato alla corsa sui sentieri.
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Logistica
Partenza e arrivo resteranno nel cuore della città, con tutte le principali attività concentrate in Piazza Garibaldi: villaggio atleti, deposito borse, area ristoro e servizi dedicati ai runner. L’organizzazione sta inoltre lavorando a una nuova soluzione logistica per la gestione del palco e delle attività di animazione. Anche nel 2026 la Resegup si prepara dunque a trasformare Lecco in un grande palcoscenico sportivo, dove la sfida con la montagna si intreccia con il tifo e la partecipazione di un’intera comunità.
Sul canale YouTube di Resegup è possibile rivedere il video della presentazione: https://www.youtube.com/live/Trn6-3TBXAI?si=J5dfodOQE6mXgYVM
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