Tra novità e conferme: Resegup 2026, campagna iscrizioni al via per la superclassica lecchese

La serata di lancio ha regalato grandi emozioni fino all’ultimo, con un bellissimo omaggio finale ai “senatori” della Resegup: atleti che hanno completato tutte le quattordici precedenti edizioni della skyrace, la cui storia è iniziata nel 2010 ed è stata forzatamente messa in pausa solo due volte (nel 2020 e nel 2021) dall’emergenza sanitaria mondiale. Sono in totale dodici (undici uomini e una donna) e quest’anno hanno ricevuto il pettorale omaggio per la quindicesima edizione alle porte. Questi i loro nomi: Silvia Chiappa, Raffaele Invernizzi, Floriano Monti, Gianluca Paganoni, Alessandro Galbusera, Giorgio Milesi, Stefano Agostoni, Marco Sacchi, Matteo Alberti, Andrea Rusconi, Dario Righelli e Carlo Ratti.