Cinque per mille...ottocento: ResegUp, un tributo da pagare volentieri!

Il mini-ristoro finale offerto dai bambini (in cambio “pretendono” solo un bel “cinque” sonoro) nel breve attraversamento del Parco Belgiojoso introduce alla picchiata finale lungo via San Nicolò e lo stretto budello finale che sbocca in Piazza Cermenati (fino a qualche anno fa sede del traguardo) e poi alle ultime centinaia di metri sul Lungolario Isonzo, via Nazario Sauro e l’ingresso in Piazza Garibaldi per lo sprint finale verso l’arco d’arrivo. Gimme five, via di “cinque" anche qui! Ultima svolta a destra: attraverso la linea del traguardo e mi “accomodo” a terra a riordinare le idee. Ok no, volevo solo godermi la soddisfazione di avere completato la mia “manita” di ResegUp: cinque volte su cinque finisher nello spazio di otto anni, comprese le cancellazioni-covid del 2020 e del 2021: tutte quante per i colori di ASD Sportiva Lanzada, il mio "buen retiro" nella amatissima Valmalenco. Dalla sua postazione di commento dietro le transenne, Gadin mi vede “distrutto”: confermo, Silvano! Nelle mie scaramantiche intenzioni, questa potrebbe essere stata la mia ultima ResegUp ma mi sa che non è proprio il caso di fare piani a lunga gittata, da un anno all'altro. Come in gara (e in genere in montagna) testa alta e sguardo in avanti ma un occhio al prossimo passo (leggi: alla prossima gara) davanti alle scarpe, che è meglio!