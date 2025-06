Come a Zegama o sulle Dolomiti: ResegUp da record per Kibet e Conti

Il keniano in giallorossonero Pegarun e la fortissima milanese (ormai valdostana d'adozione) del Team Mud&Snow hanno entrambi preceduto al traguardo la crème dello skyrunning italiano e non solo. Skyrunning ad altissimo livello ma al tempo stesso "popolare". Sì perché fin dalla sue origini (si potrebbe dire dal suo dna), la ResegUp è un evento che travolge Lecco per un intero sabato (il primo del mese di giugno), secondo una ricetta che unisce e armonizza classe, talento e ambizioni degli atleti élite con semplice passione, inclusione e coinvolgimento del popolo (appunto) della corsa in natura. Già da alcuni anni il sold out è fissato a milleduecento pettorali ma c'è da scommettere che (se non si trattasse già di un limite"fisiologico" dell'itinerario), la gabbia di partenza finirebbe per "sfuorare" lo spazio di Piazza Garibaldi, anch'essa da qualche edizione campo base dell'evento lecchese organizzato con crescente successo dai ragazzi di ASD 2Slow.