Sulla Montagna Magica: Colmen Trail, cinquecento pettorali a disposizione

Novità nelle tracce-gara (e non solo) del classico appuntamento primaverile della Bassa Valtellinadi Stefano Gatti
Magic moments all'orizzonte! Iscrizioni aperte per il Colmen Trail, la prima gara di trailrunning nata in provincia di Sondrio. La data da segnarsi in agenda per l’evento proposto dal Team Valtellina sulla cosiddetta “montagna magica” che domina Morbegno e "corregge" il corso della valle percorsa dal fiume Adda è da collaudata consuetudine, allo scadere del primo mese di primavera: domenica 19 aprile per questo 2026. Il comitato organizzatore ha in serbo per i trailrunners tante conferme ma anche diverse novità. La prima riguarda la location di partenza/arrivo e zona pranzo che - causa lavori di ristrutturazione del tradizionale campo base della Colonia Fluviale in località Campovico - si sposta presso il vicinissimo Polo Fieristico Provinciale di Morbegno, appena oltre la curva formata dal'Adda appena a nord della cittadina di Morbegno. La seconda riguarda i percorsi gara della tredicesima edizione, che saranno due ed entrambi ambientati (un ritorno alle origini, in questo senso) sul versante retico della valle, come specifica Giovanni Tacchini per il comitato organizzatore: “La gara più lunga avrà uno sviluppo di 21 chilometri e mezzo, con un dislivello positivo di 1340 metri. Rispetterà gran parte del percorso corto proposto negli anni passati, con l’aggiunta della salita di Cadelsasso. La novità 2026 è la gara da 12 chilometri e mezzo, con dislivello positivo di 600 metri: una gara adatta a tutti, con il passaggio panoramico nell’antico borgo di Porcido”.
La campagna iscrizioni è già attiva. Quota di partecipazione fissata fino a domenica 15 marzo a 30 euro per la prova clou CT22, a 20 euro per la gara entry list CT12. Da lunedì 16 Marzo fino alla chiusura delle iscrizioni (attualmente prevista per giovedì 16 aprile), le quote subiranno un aumento di cinque euro. Anche per questa edizione è previsto un ricchissimo pacco gara, consistente in numerosi prodotti tipici valtellinesi a chilometro zero, super gadget tecnico, buono pranzo, foto online scaricabili per tutti, ristori sul percorso e all’arrivo e assistenza alla gara.
Le iscrizioni possono essere perfezionate online sul portale specializzato Wedosport (www.wedosport.net) oppure presso il negozio 3 passi Outdoor di Morbegno e chiuderanno come detto sopra giovedì 16 aprile 2026 oppure al raggiungimento dei 250 pettorali sia per la CT22 che per la CT12. L’edizione 2026 sarà come già da alcuni anni gara ecosostenibile, con balisaggio del percorso in tessuto riutilizzabile by La Sportiva. Plastica bandita inoltre nei ristori, al pranzo finale e nei pacchi gara.
Dopo un'edizione 2024 caratterizzata da un caldo anomalo e viceversa un Colmen in veste autunnale l'anno scorso, è quindi tempo per prepararsi ad una prova che ha proprio nelle condizioni meteo imprevedibili uno dei suoi ingredienti più importanti e spesso decisivi. Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina web www.teamvaltellina.com, la pagina Instagram colmen.trail e quella Facebook Team Valtellina Run.
