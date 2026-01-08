Sulla Montagna Magica: Colmen Trail, cinquecento pettorali a disposizione

Magic moments all'orizzonte! Iscrizioni aperte per il Colmen Trail, la prima gara di trailrunning nata in provincia di Sondrio. La data da segnarsi in agenda per l’evento proposto dal Team Valtellina sulla cosiddetta “montagna magica” che domina Morbegno e "corregge" il corso della valle percorsa dal fiume Adda è da collaudata consuetudine, allo scadere del primo mese di primavera: domenica 19 aprile per questo 2026. Il comitato organizzatore ha in serbo per i trailrunners tante conferme ma anche diverse novità. La prima riguarda la location di partenza/arrivo e zona pranzo che - causa lavori di ristrutturazione del tradizionale campo base della Colonia Fluviale in località Campovico - si sposta presso il vicinissimo Polo Fieristico Provinciale di Morbegno, appena oltre la curva formata dal'Adda appena a nord della cittadina di Morbegno. La seconda riguarda i percorsi gara della tredicesima edizione, che saranno due ed entrambi ambientati (un ritorno alle origini, in questo senso) sul versante retico della valle, come specifica Giovanni Tacchini per il comitato organizzatore: “La gara più lunga avrà uno sviluppo di 21 chilometri e mezzo, con un dislivello positivo di 1340 metri. Rispetterà gran parte del percorso corto proposto negli anni passati, con l’aggiunta della salita di Cadelsasso. La novità 2026 è la gara da 12 chilometri e mezzo, con dislivello positivo di 600 metri: una gara adatta a tutti, con il passaggio panoramico nell’antico borgo di Porcido”.