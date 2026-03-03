La top 10 dei calciatori dal valore più alto: Vini cala, Yamal imprendibile

© sportmediaset
Nell'aggiornamento trimestrale di Football Benchmark, tante novità che riguardano i calciatori dal valore di mercato più alto nel mondo. Se la crescita di alcuni, Yamal su tutti, sembra inarrestabile, dall'altra parte profili come Vinicius Junior si allontanano quasi inspiegabilmente dalle primissime posizioni.
Sempre secondo le proiezioni, anche giocatori di Serie A come Pio Esposito e Nico Paz sono da record, almeno per quanto riguarda il valore aumentato da dicembre a oggi.
TOP 10 GIOCATORI DAL VALORE PIÙ AUMENTATO DA DICEMBRE 2025 A OGGI
1. Yan Diomande (Lipsia, valore attuale 50,9 mln euro): +37,8 mln
2. Marc Guehi (Man City, valore attuale 60 mln): +31,9 mln
3. Pio Esposito (Inter, valore attuale 50,5 mln): +27,7 mln
4. Alvaro Carreras (Real Madrid, valore attuale 67,1 mln): +21,8 mln
4. Fermin Lopez (Barcellona, valore attuale 75,6 mln): +20,6 mln
6. Rayan Cherki (Man City, valore attuale 78,6 mln): +19,4 mln
7. Said El Mala (Colonia, valore attuale 34 mln): +19,4 mln
8. Nico Paz (Como, valore attuale 73,9 mln): +16,2 mln
9. Luis Diaz (Bayern Monaco - 81,8 mln): +15,5 mln
10. Rayan (Bournemouth - 37,1 mln): +14,7 mln