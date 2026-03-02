Motorsport

WEC: a rischio l'inizio del mondiale in Qatar

La 1812 km potrebbe non svolgersi a seguito dello scoppio della Guerra in Medio Oriente

di Redazione Drive Up
02 Mar 2026 - 11:56
© Getty Images

© Getty Images

Il motorsport potrebbe fermarsi. Lo scoppio della guerra nel Golfo ha stravolto le certezze sull'inizio della Mondiale Endurance 2026. La prima gara della nuova stagione - in programma dal 26 al 28 marzo in Qatar - è al momento confermata sebbene la FIA stia monitorando con attenzione la situazione nel Paese.
Pericoli
Le circostanze - attualmente - non sembrano favorevoli a un corretto svolgimento di una manifestazione sportiva di queste dimensioni. L'Iran ha preso di mira anche Doha e lo stato d'animo non è sicuramente dei migliori. L'organizzazione - fa sapere una nota - è in costante contatto con le autorità del Qatar per valutare cosa fare. "Il benessere e la sicurezza dei team, del personale e dei tifosi rimane la nostra assoluta priorità. FIA WEC è in costante contatto con il Governo qatariota riguardo il corretto svolgimento della 1812 km. Continueremo a valutare la situazione giorno per giorno e comunicheremo ulteriori dettagli se necessario". Conclude il comunicato stampa. 

