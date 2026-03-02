WEC: a rischio l'inizio del mondiale in Qatar

Il motorsport potrebbe fermarsi. Lo scoppio della guerra nel Golfo ha stravolto le certezze sull'inizio della Mondiale Endurance 2026. La prima gara della nuova stagione - in programma dal 26 al 28 marzo in Qatar - è al momento confermata sebbene la FIA stia monitorando con attenzione la situazione nel Paese.

Pericoli

Le circostanze - attualmente - non sembrano favorevoli a un corretto svolgimento di una manifestazione sportiva di queste dimensioni. L'Iran ha preso di mira anche Doha e lo stato d'animo non è sicuramente dei migliori. L'organizzazione - fa sapere una nota - è in costante contatto con le autorità del Qatar per valutare cosa fare. "Il benessere e la sicurezza dei team, del personale e dei tifosi rimane la nostra assoluta priorità. FIA WEC è in costante contatto con il Governo qatariota riguardo il corretto svolgimento della 1812 km. Continueremo a valutare la situazione giorno per giorno e comunicheremo ulteriori dettagli se necessario". Conclude il comunicato stampa.