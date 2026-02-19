Emozioni ad alta quota in stile Walser: BUT Formazza, corsa... al pettorale
Campagna iscrizioni la via per la diciannovesima edizione dell'evento alpino in programma nel cuore della prossima estatedi Stefano Gatti
© Claudio Bellosta
Diventato "maggiorenne" lo scorso anno, BUT Formazza non smette di crescere. Giovedì 19 febbraio segna la data di apertura della campagna iscrizioni per il gettonatissimo l'evento trail in programma sabato 11 luglio nei maestosi scenari alpini dell’Alta Val Formazza (nord del Piemonte), nel maestoso contesto delle Alpi Lepontine. Confermate le tracce gara dello scorso anno, aggiornati logo e nomi delle gare nel segno dei Walser! L’obiettivo degli organizzatori di Formazza Event è quello di caratterizzare sempre più BUT Formazza come evento in grado di valorizzare il territorio nel quale si svolge: ecco perché da quest’anno le gare avranno nel loro nome la dicitura “Walser”, a sottolineare e rafforzare il legame con il popolo che per identità, cultura e tradizioni ha inciso profondamente nello sviluppo e nella storia di questo settore delle Alpi. Sotto il profilo tecnico sono state confermate le caratteristiche dei percorsi così apprezzati dagli atleti: tutte le partenze e gli arrivi saranno a Valdo-Formazza, a circa 1200 metri di quota, con campo base della manifestazione presso l’area feste del Comune di Formazza.
© Claudio Bellosta
LE GARE
Dalla prova ultra di cartello a quella più corribile (ma tutt'altro che agevole), passando per la distanza marathon... abbondante, senza dimenticare la gara dedicata a bambini e runners poco interessati al responso del cronometro: sono quattro le proposte sportive del bouquet BUT. Eccone una sintetica carta d'identità.
Bettelmatt Walser Ultra: 57 chilometri circa per 3436 metri D+/-, toccando punti spettacolari come il Rifugio 3A (che sfiora i tremila metri di quota), i laghi Vannino, Morasco, Sabbione, Toggia e Castel.
Bettelmatt Walser Marathon: 44 chilometri circa per 2745 m D+/-, sulla prima parte del percorso lungo, fino al Rifugio 3A.
Bettelmatt Walser Race: 24 chilometri per 1320 m D+/-, scavalcando Passo Nefelgiù e la Cascata del Toce.
Bettelmatt Walser Mini: 6 chilometri per circa 200 metri D+, prova dedicata ai più piccoli e... ai meno allenati.
© Claudio Bellosta
Qualunque sia la distanza scelta, l’emozione sarà sempre quella delle "Emozioni ad Alta Quota" che solo BUT sa regalare! La campagna iscrizioni si svolge esclusivamente nella modalità online. Tariffe scontate fino a sabato 28 febbraio. Tutte le informazioni su BUT Formazza 2026 sono disponibili sulla pagina web ufficiale https://www.butformazza.it e sugli account social dell’evento.
© Claudio Bellosta