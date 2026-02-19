Emozioni ad alta quota in stile Walser: BUT Formazza, corsa... al pettorale

Diventato "maggiorenne" lo scorso anno, BUT Formazza non smette di crescere. Giovedì 19 febbraio segna la data di apertura della campagna iscrizioni per il gettonatissimo l'evento trail in programma sabato 11 luglio nei maestosi scenari alpini dell’Alta Val Formazza (nord del Piemonte), nel maestoso contesto delle Alpi Lepontine. Confermate le tracce gara dello scorso anno, aggiornati logo e nomi delle gare nel segno dei Walser! L’obiettivo degli organizzatori di Formazza Event è quello di caratterizzare sempre più BUT Formazza come evento in grado di valorizzare il territorio nel quale si svolge: ecco perché da quest’anno le gare avranno nel loro nome la dicitura “Walser”, a sottolineare e rafforzare il legame con il popolo che per identità, cultura e tradizioni ha inciso profondamente nello sviluppo e nella storia di questo settore delle Alpi. Sotto il profilo tecnico sono state confermate le caratteristiche dei percorsi così apprezzati dagli atleti: tutte le partenze e gli arrivi saranno a Valdo-Formazza, a circa 1200 metri di quota, con campo base della manifestazione presso l’area feste del Comune di Formazza.