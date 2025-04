Colmen Trail: Prandi e Gaggi stelle di prima grandezza tra pioggia, fango e nebbia

Nel Colmen...classic da sedici chilometri, il favorito della vigilia Elia Mattio (ASD Podistica Valle Varaita/New Balance) si è lanciato all'attacco fin dalla prima salita di giornata verso i Torchi Bianchi, senza però riuscire a liberarsi della compagnia del beniamino local Francesco Bongio (in verde La Recastello Radici Group) e di Manuel Togni di Atletica Valle Brembana. Dopo la tecnica discesa verso Paniga, sul trio di testa è riuscito a rientrare Luca Raschetti del Team Valtellina ASD. Lungo la salita principale verso il gpm di Cima Colmen, il cuneese Mattio ha operato il forcing decisivo, staccando Bongio e Raschetti, per poi gestire senza eccessivo affanno il suo margine nei confronti degli inseguitori nella lunga discesa verso la Colonia Fluviale, tagliando il traguardo un 'ora, 30 minuti e due secondi dopo il via. Con una discesa a tutta", Raschetti coronava con il secondo posto a un minuto e 25 secondi dal vincitore la sua prova tutta in progressione. Terzo gradino del podio a un minuto e 53 secondi da Mattio per Bongio. Appena giù dal podio Davide Della Mina (Team Valtellina ASD) e top five completata da Manuel Togni. Top ten in quest'ordine dalla sesta alla decima casella del ranking per Diego Rossi (CSI Morbegno), Alessandro Bianchi (ASD GSA Sovere Atletica), Luca Lizzoli (Ca' Lizzoli), Fabio Sassella (GP Talamona) e Jacopo Perico (GP Santi Nuova Olonio).