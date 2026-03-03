La situazione

La guerra all’Iran ferma molti sport: la situazione disciplina per disciplina

Non solo calcio: anche volley, basket, ciclismo, tennis e scherma danno lo stop alle competizioni nei Paesi dell’area

03 Mar 2026 - 16:48
videovideo

Lo sport fa i conti con il caos generato dagli attacchi che Stati Uniti e Israele hanno condotto in Iran, e la conseguente risposta iraniana che sta destabilizzando i Paesi del Golfo, con attacchi inaspettati, voli cancellati e spazi aerei chiusi a tempo indefinito. Non è solo il calcio a risentire degli effetti di questo nuovo conflitto, con molti sportivi bloccati nei Paesi del Medio Oriente. E tutti gli eventi sportivi dell’area rimandati a data da destinarsi.

VOLLEY
Tra gli sportivi bloccati negli Emirati ci sono due squadre di pallavolo: il Cuneo e il Cisterna volley. Gli staff hanno assicurato di stare bene, anche se si trovano a poche centinaia di metri dalle zone colpite dai missili iraniani.

BASKET
In seria difficoltà anche l’Eurolega, con ben tre partite sospese, due delle quali coinvolgono squadre israeliane e una emiratina. Non si disputeranno Hapoel Tel Aviv-Paris Basketball, Maccabi Tel Aviv-Hapoel Tel Aviv, Dubai Basketball-Partizan, con il presidente del Partizan che ritiene che sia “seriamente compromessa” l’intera prosecuzione del torneo. In Israele, la Winner League è stata temporaneamente sospesa. Cancellato l’Adidas Next Gen Euro League ad Abu Dhabi.

CICLISMO
Vista l’incertezza del periodo, soprattutto legata agli spostamenti aerei, la Federciclismo ha deciso di rinunciare alla partecipazione alla prima prova di Coppa del Mondo pista a Perth in Australia. “Non sussistono, ad oggi, le condizioni logistiche e organizzative per garantire la trasferta”, si legge in una nota della Federazione italiana di Ciclismo. “Considerando l'incertezza attuale e ponendo la massima priorità sulla sicurezza e sull'incolumità di atleti e staff, si è ritenuto necessario, con senso di responsabilità e a tutela del gruppo, rinunciare alla partecipazione”.

TENNIS
Anche per il tennis il problema principale è il gran numero di atleti bloccati nei vari Paesi del Golfo. In totale sono una quarantina, tra staff, tennisti e giornalisti, appartenenti al circuito ATP, fermi a Dubai: tra loro Andrej Rublëv e Daniil Medvedev. Per quest’ultimo è praticamente impossibile la presenza al Masters 1000 di Indian Wells che inizia il 4 marzo. In Qatar, a Doha, c’è Holger Rune.

SCHERMA
La Federazione Internazionale di Scherma ha rinviato tutte le gare di Coppa del Mondo tra il 5 e l'8 marzo per tutelare la sicurezza delle delegazioni costrette all’incertezza nei voli. Tra queste anche il Trofeo Luxardo, storica tappa padovana della Coppa del Mondo di sciabola maschile.

PARALIMPIADI
Iran e Israele hanno entrambi un solo atleta qualificato per le paralimpiadi. Si attendono per loro aggiornamenti su come il conflitto possa influenzare la loro partecipazione.

CALCIO
Lo stop alle competizioni calcistiche, oltre a impedire il derby tra Inzaghi e Mancini nella Champions asiatica, ha bloccato a tempo indeterminato tutti i campionati in Iran e in Qatar. A rischio anche il campionato saudita. Ferma anche la Champions League asiatica, non solo per motivi di sicurezza, ma anche per questioni logistiche vista la chiusura dello spazio aereo su gran parte del Medio Oriente. Anche la Premier League israeliana ha sospeso le partite e i campionati.

I CALCIATORI FERMATI
Tra gli innumerevoli problemi legati al periodo di tensione c’è quello dei calciatori bloccati nei Paesi mediorientali. Se Cristiano Ronaldo, diversamente dalle prime informazioni, non è rientrato in Europa ma è in Arabia e Mario Balotelli è tornato in Italia, Roberto Mancini è ancora fermo a Doha, in Qatar. A Dubai, tra i tanti bloccati, c’è anche l’ex giocatore dell’Inter Danilo D’Ambrosio.

Leggi anche

Violenze, guerra e dazi: mancano 100 giorni ma il Mondiale è a rischio

iran
guerra
basket
volley
ciclismo
scherma

Ultimi video

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

I più visti di Altri Sport

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:23
Sci, Bassino: "Ad aprile proverò a sciare, continua preparazione"
13:52
Pallanuoto: cambio al vertice del Setterosa, Mirarchi nuovo ct
12:39
Laureus World Sports Awards 2026: tutte le nomination e i favoriti
12:22
Malagò e le ombre sulle Paralimpiadi: "Dispiaciuti per ritorno bandiere russe, ci saranno problemi"
11:38
Euro 2032, il Comune di Napoli invia alla Figc il progetto di restyling del Maradona