La guerra all’Iran ferma molti sport: la situazione disciplina per disciplina

Lo sport fa i conti con il caos generato dagli attacchi che Stati Uniti e Israele hanno condotto in Iran, e la conseguente risposta iraniana che sta destabilizzando i Paesi del Golfo, con attacchi inaspettati, voli cancellati e spazi aerei chiusi a tempo indefinito. Non è solo il calcio a risentire degli effetti di questo nuovo conflitto, con molti sportivi bloccati nei Paesi del Medio Oriente. E tutti gli eventi sportivi dell’area rimandati a data da destinarsi.