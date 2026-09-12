Scusate l'anticipo: Oliena Sky Trail, appuntamento a fine settembre sul Supramonte

La proposta sportiva di Oliena Skytrail 2026 è equamente spalmata sulle due giornate del fine settimana. Sabato 26 settembre è la giornata dedicata alle due prove più brevi e per diretta conseguenza più intense in termini di sforzo e di impegno fisico. Scatteranno in contemporanea alle tre del pomeriggio l’esplosivo vertical V-Karabidda da cinque chilometri di sviluppo lineare per un dislivello “only up” che sfiora i mille metri e il Corrasi Trail da 17 chilometri e 1250 metri di dislivello positivo/negativo i cui concorrenti affronteranno verosimilmente con… una marcia in meno il chilometro verticale del V-Karabidda stesso, chiamati come saranno ad allungare oltre il traguardo della vertical per altri dodici chilometri. E se a quel punto il più sarà fatto (in termini di salita), occorrerà distribuire al meglio le energie per la seconda parte di gara.