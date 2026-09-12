Il Lecce ricorda Lorena Isceri, in campo contro la violenza sulle donne

Il Lecce ricorderà Lorena Isceri prima della gara casalinga contro il Monza. Il club giallorosso ha scelto di dedicare domani un momento particolare alla memoria della donna originaria di Squinzano (Lecce), uccisa nei giorni scorsi in Toscana dall'ex compagno. A comunicarlo il club giallorosso con una nota diffusa sui propri canali ufficiali. "In deroga al protocollo consueto - si legge nella nota - la società ha espressamente richiesto alla Lega Serie A che, al momento dell'ingresso sul terreno di gioco, i giocatori giallorossi vengano affiancati da alcune ragazze con il volto segnato da una mano rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. L'iniziativa è promossa da Lecce Love, il ramo sociale del club, nell'ambito delle attività di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno del femminicidio". "Con questo gesto, la società intende stringersi attorno al dolore della famiglia di Lorena e di tutta la comunità salentina, tenendo alta l'attenzione su un orrore che non può e non deve lasciarci indifferenti", conclude la nota.