Inter: fumata bianca vicina per il rinnovo di Dimarco, poi toccherà a Carlos Augusto

Baccin è già all'opera. L'obiettivo è quello di non allungare troppo le trattative. Il primo obiettivo è il rinnovo di Dimarco, per cui il ds nerazzurro ha già avuto un primo incontro esplorativo con l'agente del giocatore Arturo Canales, poche ore prima della super-sfida europea in casa del Real Madrid. Non si è parlato di cifre e durata, ma è emersa la volontà comune di trovare un accordo, forse fino al 2030: l'Inter, infatti, non vuole privarsi di Dimarco, e il giocatore si sente un simbolo per la squadra e la città. Poi verrà il turno di Carlo Augusto: l'esterno, sempre considerato una riserva di lusso nella rosa, ora ha bisogno di sentirsi più al centro. La prestazione del Bernabeu è stata il primo passo. I prossimi potrebbero essere una maggiore continuità in campo e un rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2028) a cifre superiori. Baccin lavorerà per blindare l'oro delle fasce nerazzurre, consapevole di avere tra le mani una fortuna affatto scontata.