Boffelli "strega" la MAGA, Beadle da record tra le donne

SKYRACE: I LOCAL BALDACCINI E BIANCHI DETTANO LEGGE



Nella prova d'ingresso di MAGA 2026 sono stati due beniamini di casa ad imporsi al capolinea di una missione da 24 chilometri e 1400 metri di dislivello positivo. A mettere tutti d'accordo tra gli uomini è stato Alex Baldaccini, che si è imposto in due ore, 22 minuti e due secondi. Quando l'esperienza fa... la differenza: l'inossidabile portacolori del GS Orobie ha preceduto al traguardo due giovani spagnoli: nell'ordine l’U23 Beñat Albisu Etxeberria di Euskal Selekzioa (secondo ad un minuto e 58 secondi e naturalmente vincitore tra i giovani) e il suo connazionale Eloy Martínez Faro (New Balance Team), terzo a tre minuti e 47 secondi da Baldaccini.

