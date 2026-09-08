Marche... di fabbrica: Frasassi Skyrace, a Mattia Bertoli e Manuela Rinaldi la decima edizione
Nella prova d'ingresso dello spettacolare evento marchigiano la spuntano Mirko Fioretti e Irene Giovanardidi Stefano Gatti
© Frasassi Skyrace Ufficio Stampa
Grande successo per la decima edizione della Frasassi SkyRace, andata in scena sabato 5 settembre a San Vittore delle Chiuse, nel Comune di Genga, sull'Appennino Marchigiano. Una giornata di sport, natura ed emozioni che ha visto ancora una volta atleti provenienti da diverse regioni italiane sfidarsi sui sentieri del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, in uno degli scenari più suggestivi delle Marche.
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Organizzata da ASD Space Running con la collaborazione di Total Training, la manifestazione si è confermata un appuntamento di riferimento per gli appassionati di sky e trailrunning, con due percorsi che hanno messo alla prova i partecipanti con passaggi tecnici e panorami spettacolari sul territorio di Genga. Frasassi SkyRace, la prova clou della locandina, si è disputata quest’anno sulla distanza di ventuno chilometri e mezzo, per un dislivello positivo di 1360 metri, a seguito di una modifica che si è resa necessaria per garantire la sicurezza lungo il tracciato.
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Nella classifica maschile, la vittoria è andata a Mattia Bertoli di Quadrettoni Team Bortolan ASD, che ha tagliato il traguardo di San Vittore con il tempo di due ore, 17 minuti e 54 secondi. Alle spalle del vincitore - e da lui non lontano - si è accesa una sfida molto combattuta per il secondo posto. Con un ritardo di soli sedici secondi da Bertoli a spuntarla su Lorenzo Silvestri (GS AVIS AIDO Urbino) è stato Leonardo Caporalini del team organizzatore Space Running che ha messo il piede sul gradino centrale del podio con un vantaggio di diciannove secondi sullo stesso Silvestri: un margine molto simile - praticamente equidistante - dal ritardo sul primo classificato!
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In gara donne a fare la differenza Manuela Rinaldi di Never Stop Run ASD che ha chiuso l'anello di gara due ore, 44 minuti e quattro secondi dopo il segnale di partenza. Con lei sul podio in seconda e terza posizione la compagna di squadra Laura Mariani (staccata di otto minuti esatti) e Ilaria Scaloni di Space Running ASD con il tempo di tre ore, otto minuti e 55 secondi.
La decima edizione di Frasassi Skyrace era valida come Campionato Regionale Assoluto di Skyrunning. Ad aggiudicarsi i titoli regionali sono stati i due atleti marchigiani Leonardo Caporalini e Manuela Rinaldi.
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Grande partecipazione anche per Frasassi Trail, gara entry level dell'evento sulla distanza di undici chilometri e 650 metri di dislivello positivo. In gara uomini il successo è andato a Mirko Fioretti (Space Running ASD/Team Fessura) che ha completato la missione con un tempo finale di soli trentadue secondi oltre l'ora di gara. Alle sue spalle con un ritardo di tre minuti e 56 secondi Matteo Avanzi di Never Stop Run ASD. Ad incaricarsi di chiudere i giochi del podio è stato Paolo Saccani (Iloverun Athletic Terni) che ha raggiunto il traguardo con il tempo di un'ora, sei minuti e 34 secondi.
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Tra le donne la vittoria è andata alla skyrunner indipendente Irene Giovanardi che si è imposta in un'ora, 16 minuti e 57 secondi, prevalendo per due minuti e otto secondi su Sara Collesi del GPD Fano Corre L. Tonelli, mentre sul terzo gradino del podio è salita Maria Cristina Draoli (Lunatici Ellera Corciano ASD) nel tempo finale di un'ora, 26 minuti e 43 secondi.
La splendida area di partenza e arrivo allestita nella cornice naturale dell’Abbazia di San Vittore alle Chiuse ha accolto atleti, accompagnatori e pubblico, confermando il forte legame tra la manifestazione e il territorio. Frasassi SkyRace infatti non è soltanto un appuntamento sportivo, ma anche un’importante occasione di promozione del Comune di Genga e del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, capace di portare ogni anno sul territorio numerosi appassionati della corsa in montagna.
Fondamentale anche nell'edizione del decennale il lavoro del team organizzatore e dei volontari, insieme al personale medico sanitario, al Soccorso Alpino, alla Protezione Civile, alla Polizia Locale e a tutte le realtà impegnate nel garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza.
Frasassi Skyrace 2026 ha rappresentato anche la terza edizione del Memorial Chiara Ruggeri, il ricordo speciale che dal 2024 accompagna l'evento Frasassi SkyRace e che rappresenta ormai una parte importante dell’identità della manifestazione. Presente alle premiazioni il Sindaco di Genga Marco Filipponi, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio e per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e turistico di Genga.
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Questo il bilancio finale tracciato dal presidente e ideatore della manifestazione Maurizio Marini:
“Arrivare alla decima edizione di Frasassi SkyRace è per noi motivo di grande orgoglio ed emozione. Dieci anni di lavoro, passione, sacrifici e soprattutto di persone che hanno creduto in questo progetto e che, anno dopo anno, continuano a farlo crescere. Vedere ancora una volta tanti atleti arrivare da diverse parti d’Italia e anche atleti stranieri correre sui sentieri del nostro territorio, fino a tagliare il traguardo nella splendida cornice di San Vittore, è la ricompensa più grande per tutto il lavoro svolto durante l’anno. Anche quest’anno abbiamo dovuto affrontare alcune difficoltà organizzative legate al percorso, ma siamo riusciti a garantire la sicurezza degli atleti mantenendo intatto lo spirito della manifestazione.Un ringraziamento sincero va a tutti gli atleti, ai volontari, al direttivo, alla squadra organizzativa, agli sponsor e partner, ai tecnici, ai giudici, al personale medico, al Soccorso Alpino, alla Protezione Civile e a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata.”
Anche in questa edizione è stato fondamentale il supporto dei partner e degli sponsor che continuano a credere nel valore della manifestazione. Un ringraziamento speciale va in primis a FESSURA (Main Sponsor dell’evento) e al Consorzio Grotte di Frasassi, insieme a tutti i partner che hanno sostenuto la manifestazione. Grazie al Comune di Genga, alla Protezione Civile, alla Croce Azzurra di Fabriano, al Soccorso Alpino Regionale, al Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, a FISky, ASI e a tutti gli sponsor: Salumificio di Genga, Acqua Frasassi, Birra Millecento, King Find Your Attitude, Hotel Terme di Frasassi, Cardinali Arredamenti, La Taverna di Frasassi, Thislivello, Nutribay.com, Chipos e Total Training.