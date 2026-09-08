Marche... di fabbrica: Frasassi Skyrace, a Mattia Bertoli e Manuela Rinaldi la decima edizione

“Arrivare alla decima edizione di Frasassi SkyRace è per noi motivo di grande orgoglio ed emozione. Dieci anni di lavoro, passione, sacrifici e soprattutto di persone che hanno creduto in questo progetto e che, anno dopo anno, continuano a farlo crescere. Vedere ancora una volta tanti atleti arrivare da diverse parti d’Italia e anche atleti stranieri correre sui sentieri del nostro territorio, fino a tagliare il traguardo nella splendida cornice di San Vittore, è la ricompensa più grande per tutto il lavoro svolto durante l’anno. Anche quest’anno abbiamo dovuto affrontare alcune difficoltà organizzative legate al percorso, ma siamo riusciti a garantire la sicurezza degli atleti mantenendo intatto lo spirito della manifestazione.Un ringraziamento sincero va a tutti gli atleti, ai volontari, al direttivo, alla squadra organizzativa, agli sponsor e partner, ai tecnici, ai giudici, al personale medico, al Soccorso Alpino, alla Protezione Civile e a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata.”