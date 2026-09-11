ZacUp Skyrace del Grignone in doppia cifra tra memoria, presente e futuro

Dieci anni di sport, passione e attaccamento al territorio. ZacUp Skyrace del Grignone si prepara a celebrare un traguardo importante e Pasturo (nella lecchese Valsasina) scandisce l’avvicinamento all’appuntamento di domenica 20 settembre con una serie di iniziative pensate per ripercorrere la storia di una gara nata da un momento doloroso e diventata, negli anni, qualcosa di bello e profondamente radicato nel territorio. Nata per ricordare Andrea Zaccagni (e dal 2019 dedicata anche a Gabriele Orlandi Arrigoni) la ZacUP ha contribuito alla crescita del Team Pasturo ASD del presidente Alberto Zaccagni, oggi bellissima realtà sportiva con tanti atleti e giovani, capace di farsi conoscere anche grazie alla Grigne SkyMarathon. Due eventi che si alternano biennalmente e che hanno portato Pasturo e il gruppo montuoso delle Grigne alla ribalta dello skyrunning a livello internazionale.