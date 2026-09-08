Via del Bitto Trail e Valgerola Vertical: un pieno di record sulle Orobie Valtellinesi

Sui sedici chilometri di sviluppo lineare e i mille metri di dislivello positivo di Via del Bitto Trail Paolo Bonanomi ha messo subito le cose in chiaro. Il portacolori di ASD Falchi Lecco si è portato al comando nelle prime fasi e non ha più mollato la leadership, presentandosi di ritorno a Rasura un'ora, 22 minuti e 48 secondi dopo il segnale di partenza, abbassando nettamente il precedente record. Alle sue spalle, il vincitore 2025 Diego Rossi di Sport Race Valtellina ha dovuto guardarsi dal ritorno di Davide Spini (Sci Club Valtartano/GS CSI Morbegno), quest'ultimo particolarmente efficace in discesa e oggi di professione Guida Alpina ma con importanti trascorsi da campione del mondo junior di corsa in montagna e campione del mondo junior e Under 23 di scialpinismo.