Chapecoense in campo con l'Atletico Nacional 10 anni dopo il disastro aereo

A dieci anni dal disastro aereo che provocò la morte di 71 persone e decimò la squadra di calcio Chapecoense, la formazione brasiliana giocherà il 26 settembre prossimo in Colombia un'amichevole contro l'Atletico Nacional per commemorare le vittime. Il 28 novembre 2016, il Chapecoense era in volo verso Medellín per giocare l'andata della finale della Coppa Sudamericana contro i colombiani quando l'aereo rimase senza carburante e si schiantò contro una collina a 18 km dall'aeroporto. Il club brasiliano fu dichiarato vincitore del torneo su richiesta dello stesso Atletico e da allora le due squadre mantengono un rapporto speciale. Tra i sei sopravvissuti allo schianto ci furono tre calciatori: il terzino Alan Ruschel, che a 37 anni gioca ancora per la Juventude, il difensore Neto, mai più tornato in campo a causa delle conseguenze dell'incidente, e il portiere Jakson Follmann, al quale fu amputata una gamba e che è diventato predicatore e cantante. Il Chapecoense è tornato in prima divisione quest'anno dopo la retrocessione del 2021, decimato dalle conseguenze sportive e amministrative della tragedia. In campo per il Nacional ci sarà anche il neo acquisto James Rodríguez, il nazionale colombiano 35enne che nei giorni scorsi era stato accostato all'Avellino.