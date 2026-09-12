Oosterwolde, da Istanbul messaggio alla Roma: D'Amico monitora il suo recupero e...

L'arrivo a Roma, un primo contatto con i tifosi giallorossi poi il dietrofront della società di fronte a un problema al tendine (e non solo una lesione al bicipite femorale) emerso durante le visite mediche. Ma la pista che porta a Jayden Oosterwolde resta aperta. "Spero di tornare a Roma nei prossimi mesi", la replica del difensore olandese, in tribuna giovedì in occasione della sfida di Champions League tra il suo Fenerbahce e la squadra di Gasperini, alle indiscrezioni su un possibile secondo sbarco nella capitale a gennaio. Dal canto suo la Roma continua a seguirlo e da lontano monitorerà il suo recupero dopo l'intervento cui si è sottoposto in Finlandia e che lo costringerà a uno stop di circa tre mesi. Se il decorso andrà bene il ds giallorosso D’Amico è pronto a riaprire le trattative per il giocatore classe 2001, che piace tanto a Gasperini per la sua duttilità: può fare sia il centrale che l’esterno sinistro. Prima che l'operazione saltasse, la Roma si era assicurata Oosterwolde in prestito per un milione con diritto di riscatto fissato a 16 al verificarsi di determinante condizioni: non è escluso che si possa rivedere la formula dell’affare proprio alla luce dello stop forzato per l'operazione.