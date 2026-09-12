MOSSE GIALLOROSSE

Oosterwolde, da Istanbul messaggio alla Roma: D'Amico monitora il suo recupero e...

I giallorossi avevano rinunciato al difensore olandese in agosto dopo le visite mediche. Ma la pista non è chiusa

12 Set 2026 - 11:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

L'arrivo a Roma, un primo contatto con i tifosi giallorossi poi il dietrofront della società di fronte a un problema al tendine (e non solo una lesione al bicipite femorale) emerso durante le visite mediche. Ma la pista che porta a Jayden Oosterwolde resta aperta. "Spero di tornare a Roma nei prossimi mesi", la replica del difensore olandese, in tribuna giovedì in occasione della sfida di Champions League tra il suo Fenerbahce e la squadra di Gasperini, alle indiscrezioni su un possibile secondo sbarco nella capitale a gennaio. Dal canto suo la Roma continua a seguirlo e da lontano monitorerà il suo recupero dopo l'intervento cui si è sottoposto in Finlandia e che lo costringerà a uno stop di circa tre mesi. Se il decorso andrà bene il ds giallorosso D’Amico è pronto a riaprire le trattative per il giocatore classe 2001, che piace tanto a Gasperini per la sua duttilità: può fare sia il centrale che l’esterno sinistro. Prima che l'operazione saltasse, la Roma si era assicurata Oosterwolde in prestito per un milione con diritto di riscatto fissato a 16 al verificarsi di determinante condizioni: non è escluso che si possa rivedere la formula dell’affare proprio alla luce dello stop forzato per l'operazione.

Leggi anche

Roma, salta l'arrivo di Oosterwolde: decisivi i tempi di recupero dall'infortunio

videovideo
jayden oosterwolde
roma

Ultimi video

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

I più visti di Roma

Oosterwolde, da Istanbul messaggio alla Roma: D'Amico monitora il suo recupero e...

Roma, ecco la terza maglia: è blu scura con il logo ASR

Juve, Tagliafico verso l'Atletico: i bianconeri virano su Miranda. Per Cabal c'è la Roma

Roma, salta l'arrivo di Oosterwolde: decisivi i tempi di recupero dall'infortunio

MCH ARRIVO OOSTERWOLDE ROMA MCH

Oosterwolde arriva a Fiumicino: l'entusiasmo dei tifosi giallorossi

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Stroppa
22:59
Venezia, Stroppa già in bilico: la prossima partita sarà decisiva
20:05
Il Fenerbahce conferma il tecnico Kartal nonostante le dimissioni
15:44
Il Milan reintegra Bondo? La risposta di Amorim è chiara
15:41
Renato Sanches riparte dalla Liga: la firma è vicina
12:12
La Ligue 1 tenta Palladino ma lui dice no: le intenzioni del tecnico