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SKYRUNNING

Boffelli "strega" la MAGA, Beadle da record tra le donne

Nella Skyrace d'ingresso la spuntano i local Baldaccini e Bianchi

di Stefano Gatti
06 Set 2026 - 11:32
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B&B al quadrato! La MAGA tocca con la sua bacchetta Boffelli e Beadle nella Skymarathon, Baldaccini e Bianchi nella sorella minore Skyrace. Partiamo dall'inizio, anzi... dal traguardo. Sono William Boffelli e Natalie Beadle i vincitori della MAGA SkyMarathon 2026. La grande classica biennale della Val Serina archivia un’edizione da record, impreziosita dal nuovo primato di partecipazione con sold out su entrambe le distanze e il record femminile firmato dalla skyrunner britannica. In gara uomini, a due settimane di distanza dalla sua prima vittoria nel Trofeo Kima, Boffelli monta di nuovo sul gradino più alto del podio e lo fa davanti al pubblico di casa, rimandando alla prossima occasione l'attacco al record fissato nel 2024 da Nadir Maguet.I local Alex Baldaccini e Beatrice Bianchi mettono la loro firma sulla impegnativa SkyRace d'ingresso.

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