Oliena Skytrail: esperienza e freschezza a confronto nel magico Supramonte

Ritorno al futuro per la quinta edizione di Oliena SkyTrail: a farla da padroni nel lungo e ricco fine settimana sulle montagne del Supramonte sardo sono state le giovani promesse del Team SCARPA e se questa prima considerazione spiega lo sguardo verso l'avvenire, quello altrettanto significativo (e che ha riguardato la totalità dei quattrocento skyrunners al via nelle quattro prove in programma) dietro le spalle ha riguardato la possibilità di gareggiare in condizioni ideali: una coda d'estate tipica della Sardegna ma fresca al punto giusto. Un vero e proprio successo, firmato da un comitato organizzatore - quello di ASD Oliena Outdoor - giovane, dinamico e con tanta voglia di rinnovare ed arricchire ogni anno un evento che cresce insieme alla sua popolarità tra atleti élite e amatori, tra gli skyrunners isolanti e quelli in arrivo dal resto d'Italia e dall'estero: Francia, Germania, Canada e non solo.